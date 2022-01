Nicolas Cage revient sur le tournage de « Rust » d’Alec Baldwin

Nicolas Cage a pesé sur la récente tragédie sur le plateau de tournage de Rust et a donné son avis sur l’implication d’Alec Baldwin. Lors de la dernière table ronde des acteurs pour The Hollywood Reporter, l’acteur de Pig s’est entretenu avec d’autres candidats au prix Peter Dinklage, Andrew Garfield, Jonathan Majors et Simon Rex pour discuter de leur carrière et de l’état d’Hollywood aujourd’hui. Le tournage de Rust qui a entraîné la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins a eu lieu, et Cage, qui est dans le métier depuis des décennies, a donné son avis.

Cage a souligné l’importance pour les acteurs de prendre le temps de se renseigner sur la sécurité des armes à feu s’ils sont tenus de les manipuler sur le plateau. « Je ne veux blâmer nulle part, mais je pense, et je ne parle de personne, mais les gens n’aiment pas le mot star de cinéma. Nous voulons être des acteurs humbles. Mais une star de cinéma est un peu d’un autre type de présentation parce que vous devez savoir monter à cheval », a expliqué Cage. « Vous devez savoir comment vous battre. Vous allez faire des scènes de combat. Vous devez savoir conduire une moto. Vous devez savoir comment utiliser un levier de vitesses et conduire des voitures de sport, et vous devez savoir comment d’utiliser une arme à feu. Vous le faites. Vous devez prendre le temps de savoir quelle est la procédure. Cela fait partie des profils de poste. «

Cage a également souligné l’importance des cascadeurs. « Maintenant, le cascadeur et la star de cinéma sont deux emplois qui coexistent, ils coexistent », a déclaré Cage. « Chaque cascadeur doit être une star de cinéma et chaque star de cinéma doit être un cascadeur. Cela fait partie du profil… Et c’est tout ce que je vais en dire. »

Baldwin tenait le vrai pistolet quand il a explosé, mais a été amené à croire qu’il était chargé de balles factices. Baldwin soutient également qu’il a manipulé des armes à feu sur plusieurs plateaux de tournage et qu’il était convaincu qu’il pouvait le faire en toute sécurité. « Je ne pointerais jamais une arme sur quelqu’un et n’appuierais sur la gâchette, jamais », a déclaré Baldwin à George Stephanopoulos dans une interview pour ABC News. « Quelqu’un a mis une balle réelle dans une arme à feu, une balle qui n’était même pas censée se trouver sur la propriété. »

Dinklage a également souligné la responsabilité de la communauté hollywoodienne de veiller à ce que ce genre d’accident ne se reproduise plus jamais. « Cela peut être évité car regardez ce que vous pouvez faire avec les films », a déclaré Dinklage. « Vous savez, cela pose également la question, y a-t-il trop d’armes à feu dans les films ? Nous avons tous eu des armes à feu dans les films, probablement, et je pense toujours que c’est moi-même anti-armes à feu, mais le personnage ne l’est pas. C’est un très chose compliquée. Mais cela a montré très clairement qu’il doit y avoir un changement, comme, maintenant. À cent pour cent. «