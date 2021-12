Nicolas Cage s’apprête à jouer un rôle d’horreur emblématique

Nicolas Cage a endossé des rôles sombres et intenses au cours des dernières années, et maintenant l’acteur est sur le point de jouer un personnage d’horreur emblématique. Selon The Hollywood Reporter, Cage a été choisi pour incarner Dracula dans Renfield, un film sur le bras droit souvent incompris de Dracula. Nicholas Holt (The Great, X-Men: First Class) a été choisi comme personnage principal et affrontera le père de Cage des morts-vivants assoiffés de sang.

Le personnage de Renfield a été introduit dans le roman Dracula de Bram Stoker en 1897. C’est un patient de l’asile qui a une obsession de boire du sang et est contraint par Dracula à devenir un homme de main. Avec la perspective de l’immortalité suspendue devant lui, Renfield consacre sa vie à être au service de Dracula, seulement pour être mal traité et nourri de rats et d’insectes. Le film est réalisé par Chris McKay (The Tomorrow War, The Lego Batman Movie) et écrit par Ryan Ridley (Ghosted, Rick et Morty) à partir d’un scénario original de Robert Kirkman (The Walking Dead). Notamment, ce ne sera pas la première fois que Cage jouera dans un film de vampire, comme il est déjà apparu dans le classique culte de 1989 Vampire’s Kiss.

Le nouveau film n’est qu’un de plus dans une série de films très intéressants que Cage a pris récemment. À partir de 2017 avec la comédie d’horreur Mom and Dad – qui a partagé la vedette avec Selma Blair – puis en continuant avec des films tels que Mandy, Color Out of Space et Willy’s Wonderland, le lauréat d’un Oscar a sauté dans des moments absolument fous. des films infiniment agréables. Cependant, il l’a réduit récemment avec Pig, un film que beaucoup s’attendaient à être un thriller mais qui est en fait un film dramatique avec une performance très émotionnelle de Cage.

En septembre, le film le plus récent de Cage, Prisoners of the Ghostland, est sorti, et l’acteur y aurait fait référence comme « le film le plus fou » qu’il ait « jamais fait ». Dans le film, Cage incarne Hero, un « criminel notoire » qui est envoyé pour sauver la fille du gouverneur, qui a disparu dans un univers surnaturel sombre. Pour échapper au monde cauchemardesque, Hero doit briser la malédiction qui contrôle le mystérieux Ghostland. » Sofia Boutella (Kingsman: The Secret Service) joue le rôle de Bernice, la fille du gouverneur, et le gouverneur lui-même est interprété par l’icône de l’horreur Bill Moseley. Acteur et le cinéaste Nick Cassavetes (The Notebook, The Hangover Part II) joue également le rôle d’un personnage nommé Psycho.Les autres stars des Prisoners of the Ghostland incluent Yuzuka Nakaya et Tak Sakaguchi (Godzilla: Final Wars).