Nicolas Cage se rase la tête pour un nouveau film, semble totalement différent

Nicolas Cage est bien connu pour aller à l’extrême pour ses rôles au cinéma, et maintenant l’acteur emblématique a l’air totalement différent après s’être rasé la tête pour un nouveau film. Cage est actuellement en train de filmer Butcher’s Crossing dans le Montana, et sur une nouvelle photo de tournage, la star est vue avec un regard chauve, avec une barbe noire, tout en filmant dans la nature sauvage du nord-ouest. Le look est intéressant pour Cage, ne serait-ce que parce que cela semble être la première fois que nous le voyons sans cheveux, mais il le réussit absolument.

Butcher’s Crossing est une adaptation du roman du même nom de John Williams de 1960, racontant une histoire sur la vie dans la « frontière accidentée de l’Ouest américain » dans les années 1870, selon Deadline. Dans ce document, Cage incarnera Miller, le chef d’une équipe de chasseurs de Buffalo qui rencontre un jeune décrocheur de Harvard dans l’espoir de trouver un but dans l’Ouest. Les deux hommes se lancent dans une aventure épique qui teste leurs limites, tant mentales que physiques, tout en les confrontant à des circonstances potentiellement fatales. Le titre de l’histoire, Butcher’s Crossing, fait référence à une ville fictive du Kansas où les deux hommes se rencontrent. Le film est réalisé par Gabe Polsky (Armée rouge), à ​​partir d’un scénario qu’il a écrit avec Liam Satre-Meloy. Butcher’s Crossing commencera sa production en octobre.

Premier regard sur Nicolas Cage en chasseur de bisons dans son prochain film » BUTCHER’S CROSSING « . (Source : date limite) pic.twitter.com/bqSTIbrrnx – DiscussingFilm (@DiscussingFilm) 18 octobre 2021

Le nouveau film n’est qu’un de plus dans une série de films très intéressants que Cage a pris récemment. À partir de 2017 avec la comédie d’horreur Mom and Dad – qui a partagé la vedette avec Selma Blair – puis en continuant avec des films tels que Mandy, Color Out of Space et Willy’s Wonderland, le lauréat d’un Oscar a sauté dans des moments absolument fous. des films infiniment agréables. Cependant, il l’a réduit récemment avec Pig, un film que beaucoup s’attendaient à être un thriller mais qui est en fait un film dramatique avec une performance très émotionnelle de Cage.

En septembre, le film le plus récent de Cage, Prisoners of the Ghostland, est sorti et l’acteur a été cité comme s’y référant comme « le film le plus fou » qu’il ait « jamais fait ». Dans le film, Cage incarne Hero, un « criminel notoire » qui est envoyé pour sauver la fille du gouverneur, qui a disparu dans un univers surnaturel sombre. Pour échapper au monde des cauchemars, Hero doit briser la malédiction qui contrôle le mystérieux Ghostland. » Sofia Boutella (Kingsman: The Secret Service) joue le rôle de Bernice, la fille du gouverneur, et le gouverneur lui-même est interprété par l’icône de l’horreur Bill Moseley. Acteur et le cinéaste Nick Cassavetes (The Notebook, The Hangover Part II) joue également le rôle d’un personnage nommé Psycho.Les autres stars des Prisoners of the Ghostland incluent Yuzuka Nakaya et Tak Sakaguchi (Godzilla: Final Wars).