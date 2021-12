Nicolas Hamilton : Lewis va bien, il fait juste une pause sur les réseaux sociaux

Le champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton, sept fois, serait entré en hibernation, faisant une pause dans les médias sociaux, envisageant peut-être son avenir à la suite de la défaite controversée d’Abou Dhabi.

Le frère cadet de Hamilton, Nicolas a déclaré aux téléspectateurs lors d’un flux Twitch: « Je pense qu’il fait juste une petite pause sur les réseaux sociaux. Je ne le blâme pas, les réseaux sociaux peuvent être un endroit très toxique mais il est cool quand même. Il va bien. »

La finale de la saison sur le circuit de Yas Marina, plus tôt ce mois-ci, présentée comme la plus grande course de Formule 1, s’est terminée de manière ridicule, mais a néanmoins décidé du titre avec Hamilton le perdant et Max Verstappen de Red Bull le champion du monde 2021 de F1.

Les événements de la nuit ont été bien rapportés et disséqués, divisant les opinions des fans de F1, des médias et des neutres, alors que le camp de Hamilton se sentait privé de ce qui aurait été son huitième titre. Pendant ce temps, les rivaux de l’armée de Verstappen sont convaincus que justice a été rendue dans la nuit.

Bien que Hamilton ait été gracieux dans la défaite immédiatement après la course, ce qui a suivi a été une protestation de Mercedes et de la disparition de leur pilote superstar de la scène de la F1 alors que Verstappen tenait le tribunal – le nouveau champion du monde.

La finale du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021 aurait dû être la plus grande course de F1

La manière dont la saison 2021 a culminé a été extrêmement décevante, les deux pilotes méritaient mieux, tout comme la course la plus regardée de l’histoire du sport. Au lieu de cela, il a fourni la preuve flagrante que l’arbitrage de la F1, à l’ère de l’open source du sport, a besoin d’une refonte urgente.

Mercedes a été lésée, elle est sûre d’avoir été volée comme l’a déclaré Susie Wolff (du cercle restreint), tandis que le patron de l’équipe, Toto Wolff, a déclaré aux médias qu’il craignait que les incidents de la nuit n’aient poussé Hamilton à envisager sa carrière dans le haut vol.

En effet, depuis la veille de la finale à Abou Dhabi, son Twitter est resté silencieux face aux 6,9 millions de followers :

P2 au premier rang demain, pas mal puisque je préfère la bataille. Nous avons l’air forts et nous nous sentons concentrés – nous devons creuser plus profondément que jamais. C’EST PARTIR ‼️‼️ pic.twitter.com/3Pd3tjHQsp – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 11 décembre 2021

Alors que son Instagram de 25,4 millions de followers est également resté silencieux depuis ce jour.

Hamilton reviendra-t-il ou non ?

Depuis lors, des spéculations ont éclaté sur le fait que Hamilton pourrait ne pas revenir avec Wolff expliquant à Motorsport-Total l’étendue de la douleur : « Nous hésitons tous dans nos émotions et Lewis surtout.

« Il gagnait le championnat du monde jusqu’au dernier tour, et puis tout vous est enlevé d’une seconde… Bien sûr, vous perdez la foi parce que vous ne pouvez pas comprendre ce qui vient de se passer.

« Le silence est là, bien sûr, parce qu’il manque tout simplement de mots aussi », a expliqué Wolff.

Depuis la finale, Sir Lewis Hamilton a reçu son titre de chevalier, que son patron l’a exhorté à utiliser comme motivation : de prendre ces moments positifs avec lui.

« Je pense que c’est ce qu’il a fait. Vous pouviez voir cela aussi, à quel point c’était honorable pour lui », a ajouté Wolff.

L’histoire de la F1 est parsemée de décideurs de titre qui ont laissé le perdant très lésé

En 1989, Ayrton Senna s’est senti privé du titre par Alain Prost. Un an plus tard, en 1990, Prost était à la pointe de la cruauté de Senna qui a fait fulminer le Français pendant l’intersaison alors que le Brésilien célébrait le titre.

En 1994, Damon Hill a été éliminé de la course au titre par Michael Schumacher qui est devenu champion cette année-là, mais en 1997, une tentative de botté de dégagement flagrante sur Jacques Villeneuve a eu le DQ-ed allemand du championnat.

Hamilton lui-même n’a jamais vraiment surmonté le fait que Nico Rosberg l’a battu en 2016, en tant que coéquipiers de Mercedes sous la direction de Wolff. Le couple, autrefois copains, ne s’est pratiquement plus parlé depuis. Lewis n’a pas bien pris la défaite et a été consterné que Nico abandonne sans défendre la couronne.

Au sommet de ses prouesses et de son expérience, gagnant autant, sur la plate-forme sportive individuelle la plus visible et le sport entrant dans une ère passionnante, il est peu probable que Hamilton, 36 ans, ne revienne pas pour voir ce que 2022 lui réserve.

Pendant ce temps, une pause sur les réseaux sociaux, passant sous le radar, est probablement le tonique exact dont Hamilton a besoin pour revenir au combat pour défier Verstappen et quiconque émergera comme un concurrent l’année prochaine.