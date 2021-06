Nicolas Kühn rejoint Erzgebirge Aue en prêt ; Maximilian Zaiser part en transfert gratuit

in

Le Bayern Munich a annoncé que Nicolas Kühn rejoindrait Erzgebirge Aue pour un prêt d’un an. Selon Aue, le prêt comprend une option d’achat. Il portera le numéro 11.

“Nous sommes convaincus que Nicolas-Gerrit s’intègre très bien dans notre équipe et qu’il s’intégrera rapidement dans notre équipe, tant sur le plan sportif que personnel”, a déclaré le président de l’Aue, Helge Leonhardt. « Nous l’avions en vue depuis longtemps et nous sommes heureux d’avoir pu contracter le prêt aujourd’hui. Nous tenons également à remercier le FC Bayern et Christian Nerlinger pour cela.

L’annonce fait suite à un rapport selon lequel Kühn rejoindrait Aue pour un transfert permanent.

Bonne chance à Kühn dans la 2.Bundesliga.

Le Bayern a également annoncé que Maximilian Zaiser quitterait le club cet été avec un transfert gratuit après l’expiration de son contrat. Il a disputé 40 matches au cours des trois dernières saisons avec le Bayern II en Regionalliga et en 3.Liga.