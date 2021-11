Nicolás, le fils de Ludwika Paleta, fera ses débuts en tant qu’acteur dans cette telenovela

Le premier-né de Palette Ludwika Il savait qu’il ferait partie du monde du divertissement, car dès son plus jeune âge, il a commencé à jouer des instruments de musique. Cependant, Nicolás a étudié un diplôme universitaire en cinématographie à Toronto, au Canada.

Pour ses parents, ce n’était pas une surprise que Niico, son nom de scène, ait commencé sa carrière dans la musique et non dans le septième art. Bien qu’il préfère la musique, Haza est aussi curieux de jouer : « Je jouais de la guitare depuis que je suis petit, j’ai toujours été impliqué dans la musique, j’ai étudié le cinéma, mais la musique n’a jamais quitté ma vie, elle a toujours été là », a-t-il avoué. Fenêtre en janvier dernier.

La ressemblance entre la mère et le fils est indéniable, comme le montre cette photographie lorsque Nicolás a eu 20 ans. (Instagram / Ludwika Paleta)

De plus, il a assuré qu’il n’exclut pas à l’avenir de travailler avec ses parents dans la comédie : « C’est quelque chose de très avancé, nous aimerions à cent pour cent travailler ensemble, mais d’abord je dois me renforcer et gagner ma place dans cette industrie et ensuite nous pouvons voir des collaborations et tout ce genre de choses. »

Bien qu’en ce moment il soit plongé dans la musique, il ne néglige pas pour autant ses connaissances en cinéma. « La blague est de l’incorporer plutôt que de le mettre de côté, j’ai étudié le cinéma à la Toronto Films School, donc tout ce concept est le mien (son projet musical), du côté visuel au côté auditif », a-t-il déclaré dans l’émission mexicaine.