Nicolas Otamendi a fait railler Lionel Messi à Ansu Fati lors de la défaite écrasante de Barcelone contre Benfica en Ligue des champions

Barcelone a subi une autre mauvaise nuit en Ligue des champions en s’inclinant 3-0 contre Benfica.

Ronald Koeman subit une pression immense après un mauvais début de saison et pourrait s’accrocher à son travail par un fil.

Benfica a fait une émeute contre Barcelone

La pression monte sur le patron de Barcelone Koeman

Le défenseur de Benfica Nicolas Otamendi, qui n’a pas eu le meilleur temps à Man City, a décidé de se frotter un peu plus et de se moquer du jeune espagnol Ansu Fati.

L’attaquant de 18 ans venait de l’académie de La Masia et s’est imposé comme un joueur de l’équipe première.

L’Espagnol prend le célèbre maillot numéro 10, suivant les traces de l’Argentin Lionel Messi et de l’ancien Brésilien Ronaldinho.

Fati a beaucoup à faire s’il espère reproduire les succès d’anciens grands.

Le défenseur vétéran a été victime d’une faute et n’a pas pu résister à une fouille à Fati en lui demandant : « Êtes-vous Leo ?

Otamendi a fait la fouille sarcastique à Fati pendant le match

Fati et Otamendi ont été impliqués dans de nombreuses batailles

Cela a peut-être provoqué une certaine controverse parmi les fans de Barcelone, avec une tâche croissante à venir pour changer la fortune du club.

La formation portugaise n’a eu aucun problème à prolonger son invincibilité de début de saison.

“Je ne pense pas que ce soit un gros test”, a déclaré Rafa Silva.

On a demandé au buteur du deuxième but s’il y avait une sensation particulière à affronter des adversaires poids lourds et il a ajouté : « C’était juste un autre match que nous devions jouer, que nous voulions gagner.

« Nous avons montré ce que nous avons été et voulons continuer à être. Nous devons nous concentrer sur nous car nous avons une excellente équipe.

Le manager de Benfica, Jorge Jesus, a admis que son équipe dominerait et créerait une affaire unilatérale même s’ils concédaient contre l’équipe espagnole.

« Nous devions être très forts dans le processus défensif », a déclaré Jesus.

Le patron de Benfica, Jorge Jesus, était un homme heureux après avoir gagné contre le Barça

« Nous avons géré les moments de jeu ; Barcelone avait plus de possession comme d’habitude, mais ce qui était important pour nous, c’est que la dernière passe n’a pas été franchie. Ensuite, nous étions très forts pour casser et nous avons marqué trois buts.

“Je savais que pour battre Barcelone, nous devions marquer plus d’un but. Je comptais encaisser un but, mais Vlachodimos n’a pas fait d’arrêt et n’a dû gérer que des centres.

