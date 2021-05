Nicole Ari Parker rejoint Adrian Holmes, Brad James, Jade Eshete, Sinqua Walls, Emayatzy Corinealdi et Christian Keyes dans NBC’s At That Age, de Carla Banks-Waddles, Malcolm D. Lee, Debra Martin Chase et Universal Television. La série suit la famille Cooper, dont l’enfant en or subit un événement catastrophique. Sept membres de la famille font alors face à un changement fondamental, prennent des décisions qui changent la vie et «gèrent les secrets profonds qui se dévoilent», selon Deadline.