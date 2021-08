Nicole Ari Parker est-elle la nouvelle Samantha dans le reboot de “Sex and the City” ?

L’actrice de 50 ans est connue pour ses rôles de Becky Barnett dans le film “Boogie Nights” de 1997 et de l’avocate Teri Joseph dans la série “Food with soul”. Il a également travaillé sur la série télévisée ‘Revolution’ et sur ‘Chicago PD’. L’interprète a également été mannequin et danseuse au début de sa carrière et réside maintenant avec sa famille à Atlanta.

“And Just Like That” racontera la vie des personnages bien-aimés de “Sex and the City” Carrie Bradshaw (Parker), Miranda Hobbes (Nixon) et Charlotte York-Goldenblatt (Davis) alors qu’ils naviguent dans l’amour, les amitiés et la vie. .

Bien que Kim Cattrall ait choisi de ne pas revenir pour la résurgence de la série car depuis des années on sait qu’il entretient un conflit avec Sarah Jessica Parker, les vétérans de la série Chris Noth, David Eigenberg, Mario Cantone, Willie Garson et Evan Handler seront là à bord pour reprendre leurs rôles originaux.

HBO Max n’a pas encore annoncé de date de sortie pour la reprise, qui est actuellement en tournage à New York.