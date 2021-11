Nicole Kidman canalise Lucille Ball dans la bande-annonce intégrale de « Being the Ricardos »

La première bande-annonce complète de Being the Ricardos, le nouveau drame d’Aaron Sorkin avec Nicole Kidman et Javier Bardem, est sortie mercredi, donnant aux cinéphiles un meilleur aperçu de la vision de Kidman sur Lucille Ball. Le film à venir est une variante du biopic traditionnel et « se déroule sur une semaine » pendant la production de la sitcom classique du couple, I Love Lucy. Il se concentre sur Ball et Arnaz confrontés à de multiples crises « qui pourraient mettre en péril leur carrière et leur mariage », y compris une enquête sur Ball par le House of Un-American Activities Committee pour des liens présumés avec le communisme.

Le couple a également dû naviguer à travers une histoire de couverture controversée sur Arnaz, intitulée « Desi’s Wild Night Out », qui a été présentée dans le magazine tabloïd Confidential. S’adressant à Entertainment Weekly, Aaron Sorkin, scénariste et réalisateur des Ricards, a déclaré à propos du film : « La seule chose qui vaut mieux qu’une histoire que les gens ne connaissent pas, c’est une histoire que les gens pensent connaître mais qu’ils ont tort. »

Il y a eu beaucoup de discussions pour savoir si Kidman était ou non le bon choix pour jouer à Ball, et dans une interview en juin pour Variety’s Actors on Actors, l’acteur oscarisé s’est confié à Chris Rock sur les difficultés rencontrées avec le rôle. « J’ai dû consacrer énormément de temps à Lucille Ball en ce moment, car elle a une façon très particulière de parler », a expliqué Kidman. Rock a accepté, affirmant que Ball était « l’une des personnes les plus talentueuses à avoir jamais parcouru la terre ». Kidman admet qu’assumer le rôle n’a pas été le plus facile à assumer. « Je suis hors de ma zone de confort en ce moment, Chris! Je suis en chute libre », a déclaré Kidman. « J’aimerais être drôle. Je ne suis jamais drôle. » Cependant, la fille de Ball, Lucie Arnaz, s’est entretenue avec le magazine The Palm Springs Life et a donné son approbation au film, qualifiant la performance de Kidman d' »étonnante ».

« Nicole a fait un travail spectaculaire », a déclaré Arnaz. « Les deux jours que j’ai regardés, cependant, étaient tous deux de petits flashbacks – alors elle jouait Lucy à la fin des années 30 et au milieu des années 40. Elle n’était pas encore Lucy de Lucy Ricardo, donc c’était un peu différent. Et Je sais qu’elle voulait que ce soit le cas, donc ça pourrait être différent. » Bardem joue également le rôle du père d’Arnaz, Desi Arnaz. « Mais mon garçon, ce qu’elle a fait était incroyable », a ajouté Arnaz à propos de Kidman. « Elle a tellement de sang-froid et de classe. »

Lorsque l’intervieweur a noté qu’il semble que le film sera « une vraie performance, pas un mimétisme », a accepté Lucie. « Il n’y a pas de sosies », a-t-elle déclaré. « Je veux dire, personne n’a été choisi parce qu’il ressemble exactement à quelqu’un. Ils ont été choisis parce que ce sont des interprètes, des acteurs spectaculaires, et ils peuvent capturer l’essence de base de ce qui a été écrit dans ce script. Et [director] Aaron [Sorkin] était catégorique à ce sujet et Dieu merci. J’ai hâte de voir le produit fini. » Being the Ricardos sortira en salles le 10 décembre. Il fera ses débuts sur Amazon Prime seulement 11 jours plus tard, le 21 décembre.