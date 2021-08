in

DIMANCHE

“Les morts qui marchent” revient pour sa 11e et dernière saison. À tout moment, AMC+ (22 août sur AMC)

“Summer Under the Stars” se poursuit avec un salut toute la journée à Judy Garland qui comprend le mélodrame de 1954 “Une star est née.” 13h45 MTC

Le spécial « Toutes les créatures, grandes et petites : entre les pages » offre un aperçu des coulisses du drame vétérinaire. 19h30 KOCE

Le drame familial “Chesapeake Shores” lance sa cinquième saison. Avec Treat Williams et Meghan Ory. 20 h Hallmark Channel

Une étudiante universitaire a peut-être promis la mauvaise sororité dans le nouveau téléfilm « Sœurs pour la vie. » 20h à vie

Une galerie de voyous de maniaques homicides des années 1970 est présentée dans la nouvelle série de trois nuits « Monstres invisibles : tueurs en série en Amérique ». 21 h 00 A&E; aussi du lundi au mardi

C’est l’heure de la caisse à “Le lotus blanc” alors que cette série satirique se déroulant dans un complexe hawaïen chic termine sa première saison. Avec Connie Britton et Jennifer Coolidge. 21 h HBO

C’est frère contre frère pour le contrôle de l’entreprise familiale de lutte dans la nouvelle série “Talons.” Avec “Arrow’s” Stephen Amell et “Vikings'” Alexander Ludwig. 21h Starz

C’est frère contre frère pour se vanter dans le nouveau concours culinaire « Bataille des frères ». Avec les chefs Bryan et Michael Voltaggio. 22 h Réseau alimentaire

LUNDI

« Licence au paradis » revient avec une liste tournante d’hôtes invités dont David Spade, Lance Bass, le rappeur Lil Jon et Tituss Burgess. 20h ABC

Je crie, tu cries pour le nouveau concours de fabrication de glaces “Le choc des cônes de Ben & Jerry.” 21 h Réseau alimentaire ; aussi Découverte+

“La meilleure chose que j’ai jamais mangée” sert un nouveau lot d’épisodes. Avec les chefs Andrew Zimmern, Anne Burrell et al. 22h30 et 23h Réseau alimentaire

MARDI

Le doc du sport “Untold: Traiter avec le diable” raconte l’histoire de Christy Martin, la championne de boxe féminine qui a survécu à une tentative de meurtre de son mari d’alors en 2010. Anytime, Netflix

La série réalité “Ma grosse vie fabuleuse” et « Bienvenue à Plathville » chaque retour avec de nouveaux épisodes. 21h et 22h05 TLC

MERCREDI

Parlez vous allemand? Un flic américain (Taylor Kitsch) recherche son frère disparu dans le Berlin de l’après-guerre dans le nouveau drame « Les vaincus. » Avec Michael C. Hall de « Dexter ». À tout moment, Netflix

Notre jeune héroïne latina (Tess Romero) est encore loin du 1600 Pennsylvania Ave. dans la saison 2 de “Journal d’un futur président.” Avec Gina Rodriguez. À tout moment, Disney+

Toutes les créatures, grandes et petites – en mettant l’accent sur le “petit” – se pavanent dans la nouvelle série sur la nature “Grandir un animal.” À tout moment, Disney+

Écoutez, si vous l’osez, les souvenirs auto-enregistrés d’un tueur en série incarcéré de ses crimes dans les nouvelles docuseries « Mémoires d’un meurtrier : les bandes de Nilsen ». À tout moment, Netflix

Il y a plus d’étrangeté que de bien-être dans une retraite haut de gamme dirigée par Nicole Kidman dans la nouvelle série mystère « Neuf parfaits étrangers. » Avec Michael Shannon, Melissa McCarthy, Bobby Cannavale et Regina Hall. À tout moment, Hulu

Les victimes potentielles partagent des récits à la première personne de leurs contacts avec la mort dans une nouvelle série sur les vrais crimes “J’ai survécu à un tueur en série.” 21h30 A&E

Awkwafina est toujours Nora du Queens dans une deuxième saison de la sitcom “Awkwafina est Nora du Queens.” 22 h et 22 h 30 Comedy Central

JEUDI

Le spécial « Les yeux sur le prix : une terre sacrée » salue le cinéaste Henry Hampton et sa série PBS primée aux Emmy Awards qui a documenté l’histoire du mouvement des droits civiques. À tout moment, HBO Max

“La femme de Jacob” traverse une crise de la quarantaine – une crise de la quarantaine très sanglante – dans ce conte d’horreur de 2021. Les stars de Barbara Crampton. À tout moment, frissonner

Le spécial stand-up “Marlon Wayans: vous savez ce que c’est” attrape l’acteur-comic craquant sagement sur la famille et la célébrité. À tout moment, HBO Max

Des adolescents américains étudiant à l’étranger comparent et contrastent les systèmes éducatifs des États-Unis et des pays étrangers dans le documentaire “Les enfants les plus intelligents du monde. À tout moment, Découverte+

« Doux vie : Los Angeles », une nouvelle série de téléréalité de “Insecure’s” Issa Rae, suit un groupe soudé de 20 ans et plus dans le sud de LA Anytime, HBO Max

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les objets du quotidien est découvert dans la nouvelle série “L’histoire peu commune des choses très communes.” À tout moment, craquez

COVID-19 dresse sa tête laide dans la première de la saison 3 du drame procédural de fabrication canadienne “Coroner.” Serinda Swan étoiles. 20h La CW

Un demi-mil cool va à la dernière personne debout dans la finale de la saison du concours de survie “Seule.» Un récapitulatif spécial suit. 21h30 et 23h05 Chaîne Histoire

VENDREDI

Des étincelles volent entre Adam Driver et Marion Cotillard dans la fantaisie musicale 2021 “Annette,” avec des chansons du duo art-rock Ron et Russell Mael. À tout moment, Amazon Prime

Sandra Oh s’installe “La chaise” en tant que chef du département d’anglais d’un collège d’arts libéraux dans cette nouvelle comédie dramatique. Jay Duplass est également à l’affiche. À tout moment, Netflix

Chut ! Une série animée adaptée aux enfants prend de l’ampleur avant de rentrer à la maison en 2021 “Le film de la maison bruyante.” À tout moment, Netflix

Trame! Une autre série animée adaptée aux enfants devient également importante en 2021 “PAW Patrol : Le film.” À tout moment, Paramount+

La marée est haute – merci, le réchauffement climatique – mais Hugh Jackman tient bon dans le thriller post-apocalyptique de 2021 “Réminiscence.” À tout moment, HBO Max

“Aquaman’s” Jason Momoa affronte des types louches de l’industrie pharmaceutique dans le thriller d’action 2021 “Gentille fille.” À tout moment, Netflix

La podcasteuse sur le vrai crime Octavia Spencer soupçonne sa copine Kate Hudson de ne pas être à la hausse dans la saison 2 du drame mystérieux “La vérité doit être dite.” Apple TV+

Les gens de tous les jours continuent de devenir viraux – le bon type de viral – dans une deuxième saison de “Les meilleures vidéos #AtHome.” Cédric l’Animateur héberge. 21h CBS

Une paire d’émissions sur le vrai crime OG est de retour avec des redémarrages de « Fichiers de cas froids » et « Justice américaine ». 21h et 22h A&E

SAMEDI

Les nouvelles docuseries « Enfants du culte » enquête sur une organisation religieuse en proie au scandale fondée à Long Beach à la fin des années 1960. À tout moment, Découverte+

Les étoiles s’alignent sur « Debout contre le cancer » une fois de plus dans une nouvelle édition du téléthon annuel. Anthony Anderson, Sofia Vergara, Ken Jeong et sa femme, le Dr Tran Ho, co-animateur. 20h CBS, NBC, ABC, Fox, E!, HBO, IFC, Showtime, Starz et diverses plateformes de streaming

Liam Neeson est un éleveur avec – dites-le avec nous, maintenant – un ensemble particulier de compétences dans le drame d’action 2021 en Arizona “Le tireur d’élite.” 20h Épix

Un scénariste de télévision crée “Un petit drame de jour” avec son ex-petit ami star du feuilleton dans ce nouveau téléfilm. Avec Jen Lilley et Ryan Paevey. 21 h Hallmark Channel

Une Irlandaise (Olivia Cooke) est prise entre la foule et des prêtres meurtriers lors de la câpre 2020 “Lutin.” Alec Baldwin joue également. 21 h Heure du spectacle

