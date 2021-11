Nicole Kidman dit qu’elle était terrifiée à l’idée de jouer à Lucille Ball au milieu du contrecoup

Nicole Kidman était certes nerveuse d’assumer le rôle de Lucille Ball dans le biopic d’Aaron Sorkin Being The Ricardos au milieu de tous les contrecoups entourant son casting. L’actrice, qui fait parler d’elle aux Oscars avec son interprétation de la star de I Love Lucy, s’est ouverte samedi lors d’une projection de film à Los Angeles sur la façon dont elle a été affectée par la réponse négative à son casting par des personnes qui ont soutenu que Debra Messing aurait été une meilleur choix pour la rousse légendaire.

Le lauréat d’un Oscar a déclaré à propos du tournage du film Sorkin, prévu pour une sortie le 10 décembre, « J’avais une énorme appréhension environ un mois auparavant, et Aaron a dû me téléphoner et m’envoyer des e-mails disant: » Vous avez ceci, ‘ » selon Variety. La star de Big Little Lies a attribué à Sorkin le mérite de l’avoir aidée à se sentir à l’aise devant la caméra, qualifiant l’expérience d' »effrayante mais incroyablement excitante ».

Sorkin a défendu ses choix de casting de Kidman comme Ball et Javier Bardem comme Desi Arnaz au Hollywood Reporter la semaine dernière. « Nous avons fait ce film pendant COVID, et donc dans Zoom avec Nicole et Javier Bardem et tout le monde, je leur dirais très clairement que je ne cherche pas une usurpation d’identité physique ou vocale de ces personnes », a-t-il déclaré. « Je sais que Nicole travaillait sur la voix de Lucy depuis un moment et je voulais la soulager de ça. En ce qui concerne l’anticipation du public, c’est quelque chose qui ne m’inquiète tout simplement pas. Je suis certain que lorsque les gens voient le film, ils partiront en pensant que Nicole s’est solidement défendue. »

Being The Ricardos suit une semaine sur le tournage de I Love Lucy dans les années 1950, où Ball et Arnaz se sont cimentés en tant que duo comique légendaire tout en faisant face à leur mariage compliqué hors écran. Le film est décrit comme « un aperçu révélateur de la relation amoureuse et professionnelle complexe du couple, qui emmène le public dans la salle des scénaristes, sur la scène sonore et à huis clos », et est présenté par les premiers critiques comme un favori pour la saison des récompenses. . Être les Ricardos est dans les salles le 10 décembre et sur Prime Video le 21 décembre.