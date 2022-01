Nicole Kidman et Zoe Saldana encerclent le prochain spectacle Paramount+ du créateur de « Yellowstone »

L’un des nombreux projets que la co-créatrice de Yellowstone, Taylor Sheridan, développe pour Paramount + est Lioness, une série sur un programme d’opérations secrètes pour femmes qui lutte contre les cartels de la drogue et dans la guerre en Afghanistan. Bien que Lioness soit en préparation depuis un certain temps, on en savait peu jusqu’à présent. Nicole Kidman et Zoe Saldana seraient sur le point de jouer dans la série.

Saldana et Kidman sont « en pourparlers » pour jouer dans Lioness, a rapporté le journaliste Matt Belloni dans le dernier numéro de sa newsletter. Lioness a été annoncée en septembre 2020, lorsque ViacomCBS a partagé le premier line-up de productions Paramount+ originales. « Basé sur un programme réel de la CIA, il suit un jeune Marine recruté pour se lier d’amitié avec la fille d’un terroriste pour faire tomber l’organisation de l’intérieur », lit-on dans le journal de l’émission. En décembre, Deadline a rapporté que Sheridan avait déjà écrit les deux premiers épisodes de Lioness et qu’il « se concentrait » sur un casting qu’il ne révélerait pas. Tom Brady (Hell on Wheels) a été embauché pour être le showrunner avec Sheridan.

Jill Wagner est productrice exécutive de Lioness et prévoit également de jouer dans la série. Wagner est surtout connu pour avoir joué Amy Winslow dans plusieurs films Hallmark Channel Mystery 101. Elle a également joué dans Teen Wolf dans le rôle de Kate Argent. Dans une interview avec The List en décembre, Wagner a déclaré que l’émission surprendrait complètement ceux qui avaient l’habitude de la voir sur Hallmark.

« Ce sera totalement différent de tous les films que j’ai tournés », a déclaré Wagner. « C’est un peu moins familial. Je ne sais pas nécessairement si je laisserais ma fille regarder Lioness. »

Wagner travaille également dur pour se remettre en forme pour jouer dans la série, dont la production commencera quelques mois seulement après avoir accueilli sa deuxième fille en août 2021. Le 3 décembre, Wagner s’est défendue de se pousser au gymnase, qualifiant Lioness d' »opportunité d’une vie » et elle ne veut pas le manquer. « Je ne suis pas un grand acteur célèbre qui peut simplement entrer dans la pièce et impressionner les gens avec mes crédits », a écrit Wagner. « Je sens que je dois travailler plus dur pour montrer aux responsables que je veux cela et je suis sérieux au sujet du rôle qui m’a été confié. Je crois aussi qu’il n’y a pas de chance dans la vie et tout cela revient à être préparé lorsque vous en avez l’opportunité. Je ne suis pas sur le point de laisser passer ce moment dans le temps sans lui donner 100% de mes efforts. «

Kidman travaille actuellement sur Expats, une nouvelle série Amazon basée sur le roman de Janice YK Lee sur un groupe très uni d’expatriés. Elle a récemment joué le rôle de Lucille Ball dans Being the Ricardos et Hulu’s Nine Perfect Strangers. Saldana a récemment tourné une série Netflix intitulée From Scratch et sera vue dans Avatar 2, qui devrait enfin sortir en salles le 16 décembre 2022.