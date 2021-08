Nicole Kidman fait face à un contrecoup pour l’exemption de quarantaine de Hong Kong lors du tournage d’une nouvelle série

in

Nicole Kidman s’est retrouvée au milieu de la polémique. Selon le Hollywood Reporter, Kidman a déclenché une réaction après avoir ignoré la quarantaine COVID-19 de Hong Kong afin de filmer la série Expats. En réponse à la nouvelle selon laquelle Kidman a ignoré les protocoles de quarantaine COVID-19 de Hong Kong, les utilisateurs des médias sociaux ont partagé leurs réflexions non filtrées sur l’ensemble de la situation.

Un site d’information local, HK01, a rapporté que Kidman avait pris un jet privé de Sydney, en Australie, à Hong Kong le 12 août. Lorsqu’elle est arrivée à Hong Kong, elle n’avait pas à respecter la quarantaine hôtelière de sept jours de la ville pour ceux en provenance d’Australie. THR a noté que vendredi, Hong Kong avait commencé à exiger que les personnes vaccinées d’Australie soient mises en quarantaine dans un hôtel pendant 14 jours. Ce changement intervient alors que l’Australie a été jugée à risque moyen au milieu de la montée de la variante delta.

Quant à savoir pourquoi Kidman n’a pas été obligée de se mettre en quarantaine à son arrivée, le Bureau du commerce et du développement économique de Hong Kong a confirmé que Kidman et d’autres qui travailleront sur Expats ont reçu une exemption pour “effectuer un travail professionnel désigné”. Le bureau a confirmé la nouvelle à THR et a noté qu’ils devaient s’exprimer sur la controverse au milieu d’une “pression publique croissante”. THR a contacté le représentant de Kidman, mais ils n’ont pas eu de réponse au moment de la publication de l’article.

Sur les réseaux sociaux, les gens parlent de l’exemption de Kidman des protocoles de quarantaine COVID-19 de Hong Kong. Leurs réponses interviennent alors que l’acteur a été repéré et fait du shopping à Hong Kong au cours de la semaine dernière. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Chers amis et famille de #HongKong, alors que vous êtes enfermé dans une chambre d’hôtel pendant trois semaines, qu’est-ce que ça fait de savoir que si vous venez d’Hollywood, vous êtes exempté des règles de quarantaine barbares que les résidents de Hong Kong sont soumis à?” Un autre a déclaré: “Les médaillés olympiques sont tenus de se mettre en quarantaine à HK, mais Nicole Kidman ne le fait pas parce qu’elle est une star d’Hollywood et qu’elle a besoin de filmer” EXPATS “.”

Le projet au centre de cette controverse, Expats, a initialement reçu une commande directe d’Amazon en 2018. Expats est basé sur le livre de Jennifer YK Lee, The Expatriates, qui suit un groupe de femmes riches vivant à Hong Kong en tant qu’expatriées. . En juin 2018, Amazon a signé un contrat de premier plan pour le cinéma et la télévision avec Kidman, l’un des premiers pactes du streamer avec talent.