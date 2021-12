Nicole Kidman, Javier Bardem et Aaron Sorkin première Being the Ricardos – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Nicole Kidman dit que le scénariste et réalisateur Aaron Sorkin « les a poussés du haut de la falaise et a dit » allez-y « » chaque fois qu’elle et Javier Bardem avaient des doutes sur leurs interprétations de Lucille Ball et Desi Arnaz dans Being the Ricardos.

Kidman, Sorkin, Bardem et le reste de la distribution ont assisté à la première du film lundi à l’Academy of Motion Picture Museum de Los Angeles.

« Et à chaque fois, nous disions : « Oh, cela ne fonctionne pas. En es-tu sûr ?’, Il était inébranlable dans sa décision et j’adore ça… C’est ce que tu veux chez un réalisateur », a ajouté Kidman.

L’actrice recrée la célèbre scène du bal piétinant les raisins de cuve dans le film, un moment fort personnel de la production. « C’était très amusant ! », a-t-il déclaré. « J’adore le faire. C’est quelque chose que je recommande d’essayer ».

Bardem, qui est généralement un homme réservé, a souligné que c’est quelque chose en quoi il diffère de Desi Arnaz.

« Certaines personnes aiment être au centre de l’attention et d’autres non, et cela doit être respecté. Je pense que Lucy et Desi, et c’est mon opinion, je pense que Desi aimait vraiment être au centre, elle voulait vraiment être le centre. Et il en était très fier et il n’en avait pas honte. Parfait. C’est son truc. Cela, par exemple, je ne partage pas avec lui », a déclaré l’acteur espagnol, s’exprimant en anglais.

Dans le film, Bardem montre une nouvelle facette en apparaissant en jouant des congas et en chantant.

« C’est quelque chose de complètement nouveau pour moi et j’ai adoré ça. J’ai apprécié chaque instant », a-t-il exprimé. « J’étais mort de peur parce que, comme le dit ma coach vocale, Fiona, il n’y a rien qui vous expose plus que le chant. Chanter est assez révélateur… Toute mon admiration pour tous ces comédiens qui font des comédies musicales à Broadway ou dans le monde tous les jours. Le travail que cela demande est incroyable. »

Aaron Sorkin, quant à lui, a déclaré que même s’il n’avait aucun projet à venir, il envisageait une suite à son film de 2010 sur la création de Facebook, The Social Network.

« Je ne veux pas annoncer de nouvelles ce soir, je dirai juste qu’il y a plus d’histoires après The Social Network, n’est-ce pas ? Alors on verra », a déclaré le cinéaste.

Being the Ricardos sort en salles vendredi et sort sur Amazon Prime Video le 21 décembre.

Avec des informations de Cependant