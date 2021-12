Nicole Kidman met fin à une question d’entretien à propos de Tom Cruise

Nicole Kidman a récemment mis fin à une question d’entrevue, après avoir été interrogée sur son ex-mari Tom Cruise. Kidman joue dans le nouveau film Being the Ricardos, qui raconte une période tumultueuse du mariage de Lucille Ball avec Desi Arnaz. Parlant de décrire la relation du célèbre couple, Kidman a déclaré à Eva Wiseman du Guardian : « Il s’agit d’une relation créative et romantique qui ne fonctionne pas. Mais de là découlent des choses extraordinaires. Et j’aime ça. J’aime que ce ne soit pas un heureux fin. »

Elle a poursuivi: « Ce film dit que vous pouvez faire prospérer une relation extraordinaire et en laisser des vestiges qui existent pour toujours. Oui, c’est vraiment magnifique », a-t-elle poursuivi. « Vous ne pouvez pas obliger les gens à se comporter comme vous le souhaitez, et parfois vous allez tomber amoureux de quelqu’un qui ne sera pas la personne avec qui vous passerez le reste de votre vie. Et je pense que tout cela est très Vous pouvez avoir des enfants avec eux. Peut-être pas, mais ils étaient très amoureux. »

Wiseman a ensuite demandé à Kidman « avec un soin exquis » si son commentaire faisait référence à son mariage passé avec Cruise. « Oh, mon Dieu, non, non. Absolument pas. Non. Je veux dire, c’est, honnêtement, il y a si longtemps que ce n’est pas dans cette équation. Alors non », a répondu Kidman, ajoutant: « Et je demanderais de ne pas être catégorisé de cette façon non plus. Cela me semble presque sexiste, parce que je ne suis pas sûr que quelqu’un dirait ça à un homme. Et à un moment donné, vous vous dites : « Donnez-moi ma vie. À part entière. »

Kidman et Cruise se sont mariés en 1990 et ont été mariés pendant 11 ans, jusqu’à ce qu’elle demande le divorce en 2001. Le couple partage deux enfants ensemble. Cruise avait déjà été marié à l’actrice Mimi Rogers (1987-1990), et après avoir divorcé de Kidman, il est sorti avec Penelope Cruz pendant quelques années.

La star de Mission impossible est alors sortie avec Katie Holmes, avec qui il partage une fille, Suri née en 2005. Cruise et Holmes se sont mariés en 2006 et ont été ensemble pendant environ six ans avant que Holmes ne demande le divorce. Les termes de leur règlement de divorce sont légalement scellés, conformément aux exigences de la loi de New York.

Après son divorce avec Cruise, Kidman est secrètement sortie avec Lenny Kravitz, avec qui elle a révélé des années plus tard qu’elle était fiancée. Elle a finalement commencé à sortir avec son compatriote australien et superstar de la musique country, Keith Urban. Le couple s’est marié en 2006 et partage deux filles : Sunday Rose (née en 2008) et Faith Margaret (née en 2010).