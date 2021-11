Nicole Kidman montre ses abdos en robe découpée sur le tapis rouge avec Keith Urban

Nicole Kidman a assisté aux CMA Awards avec son mari Keith Urban, et l’actrice a enfilé une robe découpée qui laissait voir ses abdominaux toniques. Pour le grand événement de musique country, Kidman portait une robe noire élégante avec une manche et une section retirée au centre et sur les côtés, ce qui montrait son physique. Elle portait également une grande paire de talons hauts noirs assortis. Quant à Urban, il a bercé un jean et un t-shirt graphique noir, avec une veste argentée et des chaussures noires style bottine.

Kidman sera bientôt vue avec un look très différent de ses vêtements des CMA Awards, alors qu’elle incarne l’icône de la comédie rousse Lucille Ball dans un nouveau film dramatique intitulé Being the Ricardos. Co-vedette avec Kidman dans le film est Javier Bardem, qui incarnera Desi Arnaz, le mari de Ball à la fois à l’écran et en dehors. Le film « se déroule sur une semaine » pendant la production de la sitcom classique du couple, I Love Lucy, et les nageoires Ball et Arnaz rencontrent « une crise qui pourrait mettre en péril leur carrière et leur mariage ».

Being the Ricardos est écrit et réalisé par Aaron Sorkin, qui est un scénariste et cinéaste acclamé, ayant reçu de nombreux prix d’autres films biographiques tels que The Social Network, Moneyball, Steve Jobs et The Trial of the Chicago 7. Notamment, Être le Ricardos n’est pas considéré comme un biopic officiel, c’est plutôt une histoire fictive qui se déroule pendant la vie réelle de Ball et Arnez. Le film est produit chez Amazon Studios, ce qui pourrait signifier qu’il atterrira sur Amazon Prime avant d’être diffusé ailleurs, mais ce n’est que spéculatif à ce stade.

Dans une précédente interview avec Variety, Kidman a parlé d’assumer la tâche de représenter Ball et a révélé qu’elle était ravie de recevoir l’offre. « Je me suis dit : ‘Oui, j’adorerais essayer' », a-t-elle déclaré. « Avec les mots d’Aaron et sa direction et Javier … c’est une sorte de perspective merveilleuse, vous savez. Mais beurk, c’est parti. Essayez-le. Faites de mon mieux – voyez si je peux le faire. »

Kidman a ensuite révélé qu’elle s’était préparée pour le rôle en regardant beaucoup d’anciens épisodes de I Love Lucy. J’adore Lucille, après l’avoir regardée et explorée », a-t-elle déclaré au point de vente. « C’est une femme incroyable. Je suis très heureux que les gens voient ce qu’Aaron a découvert sur elle et la façon dont il a interprété Desi et Lucy et la façon dont c’est si riche. Je ne savais rien de tout cela. » Being the Ricardos sort en salles le 10 décembre. Il fera ses débuts sur Amazon Prime 11 jours plus tard, le 21 décembre.