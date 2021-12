Nicole Kidman n’a pas aimé quand son ex-mari Tom Cruise a été élevé dans une interview

30 décembre 2021 / Publié par : Allison

Nicole Kidman a été marié à Keith Urbain depuis quinze ans maintenant, mais comme tout le monde le sait, avant cela, elle était mariée à Tom Cruise depuis un peu plus de dix ans. Lorsqu’une journaliste a évoqué son mariage avec Tom Cruise après avoir répondu à une question sur Boule de Lucille et celui de Desi Arnaz relation, elle a qualifié cette question de sexiste.

Tout cela s’est passé lors d’une interview avec Eve Wiseman pour The Guardian à propos de Être les Ricardos, qui selon certaines personnes est l’épisode le plus ennuyeux de I Love Lucy jamais réalisé. C’était donc beaucoup de questions sur le jeu de Lucille Ball et la relation de Lucille avec Desi Arnaz. Lucy et Desi ont été mariés pendant 20 ans (ils ont divorcé en 1960), et évidemment ils ont fait beaucoup de choses pendant leur mariage. Selon Nicole, c’est une grande partie d’Être le Ricardos. via E! Des nouvelles:

« Il s’agit d’une relation créative et romantique qui ne fonctionne pas », a déclaré Kidman à la sortie du couple réel. « Mais de là découlent des choses extraordinaires. Et j’aime ça. J’aime que ce ne soit pas une fin heureuse. « Ce film dit que vous pouvez faire prospérer une relation extraordinaire et en laisser des vestiges qui existent pour toujours », a-t-elle ajouté. « Oui, c’est vraiment magnifique. Vous ne pouvez pas obliger les gens à se comporter comme vous le souhaitez, et parfois vous allez tomber amoureux de quelqu’un qui ne sera pas la personne avec qui vous passerez le reste de votre vie. Et je pense que tout cela est très pertinent. Vous pouvez avoir des enfants avec eux. Peut-être pas, mais ils étaient très amoureux.

D’accord, nous avons donc Nicole qui parle de quelques personnes célèbres qui se sont réunies, ont travaillé ensemble dans le show business, et ont finalement réalisé qu’elles ne travaillaient pas et se sont séparées. Hum, intéressant. Suis-je fou, ou est-ce que ça sonne aussi un peu comme les stars de Days of Thunder, Far and Away et Eyes Wide Shut ? Eve Wiseman a pensé la même chose et a demandé « avec un soin exquis » si la réponse de Nicole était sa façon de faire référence à son mariage et à sa relation de travail avec Tom Cruise. Nicole s’est mise en colère contre la suggestion et l’a qualifiée de commentaire sexiste qui n’aurait probablement pas été évoqué si les rôles avaient été inversés.

Kidman a répondu: « Oh, mon Dieu, non, non. Absolument pas. Non. Je veux dire, c’est, honnêtement, il y a si longtemps que ce n’est pas dans cette équation. Donc non. » Kidman, dont le journaliste a noté qu’il était devenu « en colère », a poursuivi: « Et je demanderais à ne pas être catalogué de cette façon non plus. Cela me semble presque sexiste, parce que je ne suis pas sûr que quelqu’un dirait ça à un homme. Et à un moment donné, vous vous dites : ‘Donnez-moi ma vie. Dans son droit.' »

Nicole a précédemment déclaré qu’elle pensait que c’était un peu irrespectueux envers Tom et Keith de discuter de son mariage avec Tom, et qu’elle aime « rester ici et maintenant » lorsqu’il s’agit d’interviews. Donc, cela n’aurait vraiment pas dû être un grand choc que Nicole ne ressente pas le questionnement sur son ex-mari. Ou la suggestion que son analogie avec Lucille Ball et Desi Arnaz était un substitut métaphorique de son mariage avec Tom Cruise. Le seul problème est que le fantôme de Tom Cruise sera en quelque sorte toujours l’éléphant dans la pièce. Jusqu’à ce que Nicole Kidman pousse soudainement une deuxième tête ou qu’on découvre qu’elle est à moitié calamar ou que nous découvrions que c’était ses vrais cheveux tout ce temps, être mariée à Tom Cruise pendant toute une foutue décennie va probablement rester la partie la plus étrange de sa biographie .

