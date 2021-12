Nicole Kidman ne répondra pas aux questions sur Tom Cruise

« Being the Ricardos », le dernier de Nicole Kidman 0:39

. – Nicole Kidman est peut-être Lucille Ball dans « Being the Ricardos », mais n’essayez pas de faire des comparaisons entre ses mariages passés.

Kidman a rapidement fermé la porte à la spéculation lorsqu’un journaliste du Guardian lui a demandé si certains de ses commentaires sur Ball et son mari Desi Arnaz (joué dans le film de Javier Bardem) faisaient également référence au précédent mariage de Kidman avec Tom Cruise.

« Mon Dieu, non, non. Absolument pas », a déclaré Kidman. « Non. Je veux dire, c’était, honnêtement, ça faisait si longtemps que ce n’était pas dans cette équation. Alors non. »

« Et je demanderais que je ne sois pas catalogué de cette façon non plus », a ajouté Kidman.

« Cela me semble presque sexiste, parce que je ne suis pas sûre que quelqu’un dirait ça à un homme », a-t-elle déclaré.

« Being the Ricardos » se concentre sur la vie et le mariage de Ball et Arnaz et se déroule pendant une semaine de tournage pour leur émission télévisée emblématique « I Love Lucy ».

Kidman et Cruise se sont mariés en 1990 et, comme Ball et Arnaz, étaient co-stars.

L’ex-partenaire, qui s’est séparé en 2001, a joué dans « Days of Thunder » en 1990, « Far and Away » en 1992 et « Eyes Wide Shut » en 1999.