Nicole Kidman pose une question d’entrevue sur l’ex-mari Tom Cruise

Dans l’article, le journaliste se souvient avoir demandé à l’actrice « avec un soin exquis » si la réponse de Kidman était sa façon de parler de son mariage avec Tom croisière, à laquelle Kidman a répondu: « Oh, mon Dieu, non, non. Absolument pas. Non. Je veux dire, honnêtement, c’était il y a si longtemps que ce n’est pas dans cette équation. Alors, non. »

Kidman, que le journaliste a noté est devenu « en colère », a poursuivi: « Et je demanderais à ne pas être catalogué de cette façon non plus. Cela me semble presque sexiste, car je ne suis pas sûr que quelqu’un dirait cela à un homme. Et à certains point, vous allez, ‘Donnez-moi ma vie. En soi.’ «