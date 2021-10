Nicole Kidman ramène son style emblématique des années 90 avec son dernier look

Sa tenue et ses cheveux rappellent sa mode des années 90.

Prenez par exemple son fabuleux moment de style au Festival de Cannes 1992, au cours duquel elle a grésillé dans une robe en velours moulante qu’elle a associée à des gants et des escarpins assortis. À l’époque, elle portait également du rouge à lèvres rouge et ses boucles naturelles.

La star de Undoing a encore une fois bercé le velours, les escarpins noirs et ses boucles emblématiques un an plus tard lors de la première à Los Angeles d’elle et Michael Keatondu film, Ma vie. En 1994, Nicole s’est également présentée aux People’s Choice Awards dans une robe noire avec des manches en dentelle.

Voyez par vous-même dans les images ci-dessous qui mettent en valeur le style des années 90 de la star hollywoodienne !