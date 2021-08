Nicole Kidman révèle pourquoi “Nine Perfect Strangers” a été presque annulé avant la production

Nine Perfect Strangers, la dernière mini-série de l’équipe Big Little Lies de Nicole Kidman, Liane Moriarty et David E. Kelley, n’a presque jamais eu lieu. La série Hulu était censée être tournée aux États-Unis, mais la production a été retardée en raison de la pandémie de coronavirus, puis Kidman a choisi de filmer la série en Australie. Les trois premiers épisodes de l’émission en huit épisodes, basés sur le roman du même nom de Moriarty, ont frappé Hulu le 18 août.

“C’était une agitation. Nous étions pleinement soutenus par tous les acteurs et le gouvernement et nous avons quand même pu faire tourner la série au lieu de la fermer, ce qui était l’autre possibilité”, a expliqué Kidman dans une nouvelle interview avec Le Sunday Telegraph, via le Daily Mail. Kidman, dont Blossom Films a produit la série avec Endeavour Content et Made Up Stories, a déclaré que les producteurs avaient du mal à trouver un lieu pendant la pandémie. Du coup, Byron Bay est devenu disponible, ce qui a sauvé le projet.

Une fois le tournage commencé, les producteurs ont suivi des directives de sécurité strictes concernant le COVID-19. Les acteurs et l’équipe ont été fréquemment testés pour le virus, a déclaré Kidman. Lorsqu’il a été annoncé que l’émission serait tournée en Australie, Kidman a déclaré qu’elle était « ravie » de créer des emplois dans le pays dans lequel elle a grandi. « Je suis ravie que nous puissions faire Nine Perfect Strangers en Australie », a-t-elle déclaré à le temps. “C’est une excellente occasion pour moi de redonner à la communauté qui m’a nourri pendant une grande partie de ma carrière.”

Nine Perfect Strangers met en vedette Kidman dans le rôle de Masha, une hôte stressée lors d’une retraite de santé et de bien-être. La série met également en vedette Melissa McCarthy, Luke Evans, Samara Weaving, Michael Shannon, Manny Jacinto, Regina Hall et Bobby Cannavale. John Henry Butterworth (Ford contre Ferrari) a co-créé la série avec Kelley, tandis que Jonathan Levine (Long Shot) a réalisé chaque épisode.

Pendant la production, Kidman est resté dans le personnage de Masha, même lorsque les caméras ne tournaient pas. “Je ne répondrais qu’en tant que Masha. Je voulais qu’une énergie de guérison très calme émane tout le temps, alors je me souviens d’aller vers les gens et de mettre en quelque sorte ma main sur leur cœur, de leur tenir la main, ils me parlaient ou utilisaient mon nom Nicole quand je les ignorerais complètement”, a déclaré Kidman aux journalistes lors de la tournée de presse estivale de la Television Critics Association. “La seule façon dont je pouvais réellement m’identifier aux gens était de cette façon parce que j’avais l’impression que le contraire, je ferais une performance et je ne voulais pas ressentir cela.”