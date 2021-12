Nicole Kidman révèle qui l’a encouragée au milieu du contrecoup de Lucille Ball

Nicole Kidman ne laisse pas les critiques l’abattre.

L’actrice de 54 ans a fait face à un contrecoup plus tôt cette année lorsque la nouvelle a éclaté qu’elle avait été choisie comme Boule de Lucille dans Being the Ricardos d’Amazon Studios, le nouveau biopic sur la comédienne emblématique et son mari Desi arnaz. Les critiques sur Internet ont déclaré qu’elle ne ressemblait ni ne ressemblait à Lucille, et cela a incité l’actrice oscarisée à envisager d’abandonner, a-t-elle déclaré dans une nouvelle interview avec Today.

« J’ai essayé de ne pas [listen to the criticism], mais je suis un être humain, alors il y a un moment où vous vous dites : ‘Mon Dieu, je ne suis peut-être pas la bonne personne pour ça’ « , a-t-elle partagé. Elle crédite le réalisateur et scénariste Aaron Sorkin comme sa source d’encouragement pendant la période difficile. « C’est là qu’avoir quelqu’un comme Aaron, qui a vraiment dit au début, il était comme: » Je ne veux pas une interprétation ou une imitation parfaite de Lucy. Non, non, non, non, non. « »

Au lieu de cela, Aaron cherchait quelqu’un qui pourrait se connecter avec l’histoire de Lucille, et Nicole a déclaré qu’il y avait « beaucoup de choses auxquelles je peux m’identifier » en tant qu’actrice à une autre.