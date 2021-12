Nicole Kidman révèle une dépression lors du tournage de The Hours

Nicole s’est sentie comme un « vaisseau ouvert » pendant le tournage de The Hours (Photo : Jason Kempin/.)

Nicole Kidman a révélé la dépression qu’elle a ressentie lors du tournage de son rôle oscarisé de Virginia Woolf dans The Hours.

L’actrice hollywoodienne, 54 ans, a dépeint l’auteur tourmenté qui luttait contre sa propre santé mentale tout en essayant d’écrire son roman Mme Dalloway dans le film de 2002, et a dépeint le suicide du célèbre auteur par noyade dans la rivière Ouse en 1941.

Mais tandis que Nicole – qui a endossé le rôle après sa séparation de l’acteur Tom Cruise en 2001 – a remporté l’Oscar de la meilleure actrice en 2003 pour le film, elle a révélé le bilan que cela avait eu sur sa propre santé mentale et a admis qu’elle ne « ne pas « considérer suffisamment le danger » en assumant de tels rôles.

S’adressant à This Cultural Life sur BBC Radio 4, Nicole a déclaré qu’elle avait l’impression qu’elle n’était «pas dans son propre corps» en jouant l’écrivain et qu’elle était un «vaisseau ouvert» pour les pensées de Woolf.

Faisant référence à la scène dans laquelle Woolf meurt, Nicole a déclaré: «Je ne sais pas si j’ai déjà pensé au danger, je pense que j’étais tellement en elle.

« Je veux dire, j’ai mis les pierres dans ma poche et je suis entré dans la rivière. Encore et encore.

Elle a remporté un Oscar pour son interprétation de Woolf (Photo : Paramount/Miramax/Kobal/REX/Shutterstock)

« Je ne considère probablement pas assez le danger.

«Et je pense que j’étais moi-même dans un endroit à ce moment-là qui était retiré, déprimé, pas dans mon propre corps.

«Donc, l’idée de Virginia me traversant, j’étais à peu près un vaisseau ouvert pour que cela se produise.

« Et je pense que Stephen (Daldry, le réalisateur du film) était très délicat avec moi parce qu’il le savait. »

L’actrice n’a pas souhaité expliquer pourquoi elle se sentait ainsi, mais a noté que « la dépression vous frappe à des moments différents ».

Elle a ajouté: « J’étais ouverte à le comprendre, ce qui, je pense, est probablement la beauté de la vie en tant qu’acteur.

Woolf est décédé en 1941 (Photo : Gisèle Freund/Histoire des chercheurs en photo/.)

« Il y a un moment où vous vous dites, oh, j’ai tellement d’expériences maintenant.

«J’ai fouillé et traversé de nombreux paysages différents de santé mentale, de perte, d’idées, de joie et de naissance élevée et vous savez, la vie est ce qu’elle est.

«C’est beaucoup plus examiné pour moi maintenant que lorsque j’avais 14 ans. Je suis définitivement dedans.

« Je le ressens vraiment et je suis vraiment conscient de son caractère précieux et du temps. »

Nicole, qui a également reçu des nominations aux Oscars pour ses rôles dans Moulin Rouge en 2001, Rabbit Hole en 2010 et Lion en 2017, a poursuivi : » L’autre chose extraordinaire dont je suis très conscient, c’est que je suis là et exposée à certains des plus grands esprits. dans le monde. Je suis le destinataire de leur concentration.

« Je grandis par eux, je suis enseigné par eux, je suis façonné par eux et je suis vu par eux, et c’est un beau et beau voyage à faire. J’espère que ça continue, mais je l’apprécie.

« Je ne prends rien de tout cela pour acquis et je sais ce que c’est. »

La star a également expliqué qu’elle se sentait « mélancolique » dans une nouvelle interview avec The Guardian dans laquelle elle a révélé qu’elle pleurait souvent.

Interrogée sur la dernière chose qui l’a fait pleurer, elle a déclaré: « C’est trop personnel. Mais oui, je pleure. J’essaie de garder un couvercle là-dessus, mais tout est profondément triste.

Nicole a ajouté : » Il y a une énorme mélancolie, n’est-ce pas ? Je veux dire, quand vous étudiez vraiment les gens mélancoliques, nous sommes très présents. J’en ai une énorme quantité. Je pense que beaucoup de gens se promènent aussi avec, n’est-ce pas ?

Cette vie culturelle sera diffusée le jour du Nouvel An à 19h15 sur Radio 4 et BBC Sounds.



