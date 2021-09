Nicole Kidman se souvient de la frénésie médiatique entourant son mariage avec Tom Cruise

Nicole Kidman est l’une des meilleures d’Hollywood, qu’elle joue dans des films nominés aux Oscars ou dans la dernière série télévisée de prestige. Sa vie amoureuse est également une source d’intérêt depuis des décennies, et dans le numéro d’octobre de Harper’s Bazaar, la star de Nine Perfect Strangers a parlé de son mariage avec l’acteur Tom Cruise. Les A-listers se sont rencontrés lors du tournage de Days of Thunder et se sont mariés de 1990 à 2001.

La dévotion de Cruise à la Scientologie était une source majeure de discorde dans leur mariage et les deux stars ont été muettes au sujet de leur séparation depuis. Cependant, Kidman a parlé un peu de la frénésie médiatique qui les a suivis pendant toute leur relation. « J’étais jeune. Je pense que je l’ai offert ? a-t-elle admis. “Peut-être que je suis devenu un peu plus trépidant, mais j’essaie toujours d’être aussi ouvert que possible. Je préfère simplement vivre dans le monde de cette façon.”

“Je me méfie parfois et j’ai été blessé, mais en même temps, je préfère de loin une approche chaleureuse plutôt qu’une approche d’arrêt épineuse”, a poursuivi Kidman. La star de Undoing a épousé la superstar country Keith Urban en 2006 et le couple a deux filles, Sunday Rose et Faith Margaret. Kidman a expliqué que même avec tout le tapage autour de sa relation avec Cruise, elle était déterminée à garder son cœur ouvert. “Mon mari, Keith, dit que lorsqu’il m’a rencontré, il m’a dit : ‘Comment va ton cœur ?’ Et j’ai apparemment répondu : ‘Ouvrir'”, a révélé Kidman.

Urban a parlé des premiers jours de leur relation lors du podcast de Dax Shepard, Armchair Expert, l’année dernière. “Elle est juste celle-là, c’était tout”, s’est exclamé Urban. “C’est elle que je cherchais toute ma vie, et tout a non seulement changé, mais a dû changer en moi si j’allais emprunter cette route. C’était comme un moment ultime de bifurcation dans ma vie . C’était littéralement comme : ” Soit tu comprends ça tout de suite, soit tu ne réussiras jamais, jamais. C’est ton seul coup. “”