Nicole Kidman séduit un public critique en tant que Lucille Ball dans un nouveau film

Nicole Kidman a beaucoup de doutes sur son tour comme Boule de Lucille dans un nouveau film sur l’actrice emblématique – mais ces gens seront réduits au silence … alors disent les critiques, qui ont été époustouflés.

Aaron SorkinLe nouveau film de « Being the Ricardos » a été projeté pour la première fois à Los Angeles ce week-end – devant une foule de critiques de films professionnels, rien de moins – et le consensus semble être … NK l’a absolument tué comme Lucy /Lucille … et elle pourrait bien être en route pour un Oscar.

Les premières réactions ont été pour la plupart positives … avec des gens disant que Nicole a capturé l’esprit de Lucille (à la fois comme Lucy Ricardo et la vraie Lucille Ball) jusqu’à un T – y compris une impression précise de sa voix et de ses manières, selon aux gens qui l’ont regardé.

Il y a eu des critiques élogieuses pour Javier Bardem aussi — qui joue le mari de Lucy/Lucille à l’écran Desi Arnaz/Ricky Ricardo — et idem pour JK Simmons et d’autres qui jouent également dans le film. Nicole semble pourtant s’être démarquée des autres… ce qui est intéressant.

Combien de films de Lucille Ball vont être réalisés sans Debra Messing en tête ? pic.twitter.com/KiBi6Pj44K – Åsk Dabitch Wäppling 🇸🇪 ᚬᛋᚴ ᛏᛅᛒᛁᛏᚴᚼ ᚢᛅᛅᛒᛒᛚᛁᚾᚴ (@dabitch) 11 novembre 2021 @dabitch

Franchement… on a beaucoup parlé du casting de Nicole en tant que protagoniste, parce que – eh bien, elle ne ressemble pas vraiment du tout à Lucy ou Lucille… même lorsqu’elle est costumée et maquillée.

Beaucoup de fans de « I Love Lucy » ont été exaspérés par la décision de faire appel à NK – disant qu’elle ne ressemble même pas légèrement à Lucille … en attendant, Debra Messing (qui est considéré comme un sosie de LB) est là, vraisemblablement disponible pour assumer le rôle que beaucoup pensent qu’elle est née pour jouer.

Sorkin a fermé tout cela dans un entretien récent … défendant son choix de Nicole, affirmant que les meilleures performances de vraies personnes ne doivent pas toujours consister à correspondre à leur look.

Beaucoup ne sont pas d’accord, bien sûr … en faisant valoir que les cinéastes devraient au moins essayer d’avoir quelqu’un qui ressemble un peu. Mais, le temps nous dira si Nicole peut conquérir le public normal avec sa prise de vue.