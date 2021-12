Nicole Kidman s’exprime sur la saison 3 de « Big Little Lies »

Nicole Kidman a la saison 3 de Big Little Lies en tête ! L’actrice de Being the Ricardos a révélé qu’elle « adorerait » reprendre son rôle de Celeste dans la série à succès HBO lors d’une interview du 7 décembre avec Andy Cohen dans son programme SiriusXM Radio Andy lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle » reverrait » dans sa carrière si elle pourrait en dire plus sur leur histoire.

L’acteur oscarisé a répondu : « Je pense que nous aimerions tous faire une saison 3 de Big Little Lies, vous savez ? » mais a admis qu’elle n’était pas sûre qu’une troisième saison soit réellement dans le futur. « Je ne sais pas », a répondu Kidman lorsque Cohen a demandé si une troisième saison était réellement dans les cartes pour elle et ses co-stars Laura Dern, Reese Witherspoon, Zoë Kravitz et Shailene Woodley. « Je sais que nous serions, tous, nous sommes tous très, très bons amis et l’idée de retravailler ensemble. Je veux dire, Laura vient de m’envoyer un texto. Et je devais voir Reese (Witherspoon) et Laura hier soir, mais …J’étais en train de travailler. »

Travailler avec les acteurs de l’ensemble de stars a été un moment fort pour Kidman, qui a déclaré à Cohen : « L’idée d’être ensemble et, vous savez, le point dans votre vie où vous allez, ‘C’est agréable d’être avec les gens avec qui j’aime être et travailler avec les gens avec qui j’aime travailler, sans parler d’une émission à succès comme celle-là. » Elle a ajouté d’aller de l’avant avec une troisième saison, « Alors, vous savez, mais ce n’est pas, ce n’est pas dans les cartes, mais oui, nous aimerions le faire. »

Kidman semblait cette semaine un peu plus à l’aise avec l’idée d’une troisième saison qu’elle ne l’avait fait pour Entertainment Tonight en janvier 2020, lorsqu’elle a déclaré qu’il » faudrait une belle histoire » pour revenir à Monterey. « C’est ce que nous allons voir si nous pouvons faire, mais pour le moment, c’est certainement plus un rêve qu’une réalité », a ajouté l’actrice. « Désolé de le dire, mais peut-être un jour. »

Le même mois, James Tupper, qui a joué Nathan Carlson dans l’émission HBO, a déclaré qu’il estimait qu’il y avait « de très bonnes chances » d’une troisième saison lors d’une apparition sur The Loop. « Je veux dire, ils ne diront pas oui », a-t-il noté. « Mais, ils ont ce regard dans les yeux qui signifie oui. »