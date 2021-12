Nicole Kidman sur le point de recevoir un prix majeur

Nicole Kidman devrait être reconnue pour son dernier rôle. La lauréate d’un Oscar, qui incarne Lucille Ball dans le film Being the Ricardos, recevra le Career Achievement Award pour sa performance dans le film aux Palm Springs International Film Awards. Desert Sun a rendu compte du prix le 14 décembre. Les prix auront lieu le 6 janvier 2022 au Palm Springs Convention Center. Le festival d’accompagnement se déroulera jusqu’au 17 janvier.

Être le Ricardos jette un regard dans les coulisses de la sitcom bien-aimée des années 1950 I Love Lucy au milieu d’une semaine de production critique alors que Ball et son mari Desi Arnaz (Javier Bardem) s’attaquent aux accusations personnelles et à la controverse politique. Le film met également en vedette JK Simmons, Nina Arianda, Tony Hale et Alia Shawkat. Amazon Prime Video sortira le film le 21 décembre.

La performance de Kidman lui vaut les éloges de la critique. « Relevant le défi de jouer un talent aussi emblématique, Nicole Kidman livre une performance vraiment parfaite en capturant à la fois le timing comique à la caméra et la bravoure hors caméra qui ont fait de Lucy une force imparable dans les années 50 et 60 », Président du Festival Harold Matzner a déclaré dans un communiqué.

Lucie Arnaz, fille de Ball et Arnaz, a déclaré dans un post Instagram qu’elle était satisfaite de la représentation de sa mère par Kidman. Elle note que Kidman « est devenu l’âme de ma mère » et qu’elle « a rampé dans sa tête ». Arnaz a apprécié qu’un sosie exact de l’icône n’ait pas été choisi dans le film, écrivant: « Je n’aurais pas pu le prendre. »

En 2003, Kidman a remporté un Oscar pour sa performance dans The Hours. Elle a également cinq Golden Globes, deux Emmy Awards et un prix Screen Actors Guild. D’autres crédits populaires de Kidman incluent Eyes Wide Shut et Bombshell.

Kidman rejoint une longue liste de lauréats pour la prochaine cérémonie de remise des prix, dont Lady Gaga qui recevra l’Icon Award, Jennifer Hudson qui recevra le Chairman’s Award et le film King Richard dans la catégorie Ensemble Performance Award.