Nicole McLaughlin, Dao-Yi Chow Revamp Russell Athletic Overstock – WWD

Cette prochaine collaboration revalorisée recèle l’esprit, le jeu et un changement de mentalité.

L’incubateur créatif de Foot Locker, Greenhouse, en collaboration avec Russell Athletic, la designer Nicole McLaughlin et la plateforme de streetwear durable O-1 (créée par Dao-Yi Chow, cofondateur de Public School) lancent une capsule upcyclée en édition limitée pour avril.

La capsule se compose de trois styles au prix de 120 $ à 225 $ en surstock retravaillé de Russell Athletic. Entièrement recyclée, la collection comprend des sweats à capuche fournis par Chow et O-1 et un sac fourre-tout en deux tailles signé McLaughlin. La collection comprend également des diapositives McLaughlin conçues avec des chapeaux PSNY recyclés.

Les articles se trouvent exclusivement sur l’application Greenhouse pendant le Mois de la Terre, à compter du 9 avril, avec des quantités limitées sur le site Web de Foot Locker le 16 avril.

«Nous sommes ravis de voir ce concept étonnant prendre vie alors que nous travaillons en étroite collaboration avec Mel Peralta de Greenhouse pour trouver le bon effort de collaboration. Après plusieurs conversations, il a présenté une opportunité de s’associer avec Nicole McLaughlin et Dao-Yi Chow qui soutient une version de l’industrie plus durable », a déclaré Greg Galbraith, directeur principal du marketing chez Russell Athletic. La collaboration, a-t-il dit, est une «partie importante de notre engagement en faveur du développement durable».

Partageant ses créations de concept avec plus de 600000 abonnés Instagram, McLaughlin est de plus en plus sollicitée pour des partenariats commerciaux et des concepts expérimentaux avec Hermès (un gilet de sac), Puma (un gant de gardien de but), Carhartt (bonnet), et plus encore.

Exprimant son enthousiasme pour ses collaborateurs, McLaughlin a déclaré que la collection «incarne le véritable esprit de l’upcycling» en utilisant soigneusement tous les composants restants.

Chow a également exprimé son admiration pour le travail de McLaughlin, déclarant: «Son énergie autour du design et de l’upcycling est exactement ce dont l’industrie a le plus besoin. «Il ne s’agit pas de fabriquer plus de« produits verts », il s’agit de changer les attitudes à l’égard de la consommation et de remettre en question les perceptions des produits et de leur cycle de vie.»

En 2018, le cofondateur de l’école publique s’est lancé dans ses prochaines activités avec la plate-forme O-1, née de l’idée de relier le streetwear, le plaidoyer et la durabilité. Au fil des ans, il s’est prononcé sur la surproduction, remettant en question le statu quo dans le design, produisant récemment des innovations à petite échelle dans le cadre de l’initiative One x One de la fondation Slow Factory, y compris des baskets de laboratoire.

Bien que Greenhouse ait refusé de partager une production exacte de la dernière collaboration, les quantités sont limitées et devraient «se vendre dans la journée».

Pour en savoir plus, consultez:

Foot Locker s’apprête à dévoiler l’incubateur à effet de serre

Nicole McLaughlin parle de conception durable, de la vie à la ferme d’Adidas et de la permanence des livres