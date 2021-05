Nicole Miller présente la collection de parfums “ Legends ” – WWD

Nicole Miller présente une nouvelle collection de parfums.

La nouvelle collection de parfums signature de la marque, surnommée la collection Nicole Miller Legends, fera ses débuts avec quatre unités de stockage le 25 mai. Les parfums, appelés Mythic, Charm, Vintage Flower et Whimsy, seront lancés sur HSN pour 30 $ chacun.

Mythic a des notes de bergamote et de thé, d’orchidée et de rose; Le charme comprend les agrumes et le melon associés au magnolia et à l’orchidée; Vintage Flower comprend des fleurs de yuzu, de grenade, de pivoine, de magnolia et de lotus; et Whimsy met en valeur la bergamote, le cèdre, le bois de santal et la vanille.

Sheralven Enterprises, le distributeur et titulaire de la licence des parfums Nicole Miller, pense que les parfums pourraient aider à attirer des clients plus jeunes vers la marque. «La consommatrice de Nicole Miller est plus mature parce que sa mode est plus chère. Au départ, notre consommateur est quelqu’un qui a acheté l’eau de parfum originale Nicole Miller Ladies, mais ces parfums s’adressent vraiment à n’importe qui », a déclaré Cheryl Krakow, directrice générale de Sheralven Enterprises. «Si vous regardez le nouveau design et les nouvelles couleurs, un jeune consommateur sera attiré par eux. Les parfums sont des fleurs fraîches et des parfums vifs, qui maigres un peu plus jeune.

La collection Legends donne le coup d’envoi de la nouvelle vision stratégique de Sheralven pour la marque. Elle lancera une collection découverte avant les fêtes, avec plus de lancements dans l’espace de prestige pour les hommes et les femmes. Des sources de l’industrie estiment que la marque atteindra le million de dollars de ventes un an après le lancement de la collection Legends.

Pour cela, Miller s’est penché sur la modernité lors du développement des parfums. «La femme d’aujourd’hui se sent autonome, à l’aise dans sa peau et prête à réaliser ses rêves, et la collection Legends capture cet esprit», a déclaré la créatrice dans un communiqué. «Les quatre parfums de cette série parlent des nombreuses dimensions qui nous rendent uniques.»

