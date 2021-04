Nicole Poole Franklin plaide coupable de crimes haineux ⋆ .

Femme de l’Iowa Nicole Marie Poole Franklin, 42 ans, a plaidé coupable mercredi d’avoir tenté de tuer deux enfants en raison de leur race, selon le ministère de la Justice.

Poole Franklin est l’accusé précédemment accusé d’avoir frappé un garçon noir et une fille hispanique avec un SUV dans des attaques racistes. Elle a mené ces attaques séparément et successivement, selon l’accord de plaidoyer obtenu par Law & Crime. Dans le cadre de l’ensemble des faits admis par Poole Franklin, l’accusé conduisait sa Jeep Grand Cherokee 1998 à Des Moines, Iowa, le 9 décembre 2019 vers 15 h 38. Elle a vu la «victime mineure n ° 1» marcher avec un jeune membre de sa famille sur le trottoir. Croyant qu’il était «d’origine moyen-orientale (arabe) ou africaine», elle a conduit son SUV sur le trottoir et a frappé le garçon.

Poole Franklin l’a fait en raison de sa race réelle ou supposée, ont déclaré les autorités. Les rapports indiquent que la victime est noire. Les autorités fédérales ont déclaré qu’il avait souffert de douleurs, de coupures, de bleus et d’enflure à cause de ce qui s’était passé.

Le deuxième incident a suivi quelques minutes plus tard. Vers 16 h 09 à 16 h 23, Poole Franklin se trouvait à proximité de Clive, dans l’Iowa, lorsqu’elle a vu la deuxième victime, qu’elle a perçue comme «mexicaine». Comme auparavant, l’accusé a conduit sur le trottoir et a frappé l’enfant, qui a subi des douleurs, des coupures, des ecchymoses, une enflure et une commotion cérébrale. Encore une fois, elle a fait cela en raison de la race réelle ou perçue de l’enfant.

L’adolescent, Natalia Miranda, a déclaré à KCCI dans un rapport de décembre 2019 qu’elle se tenait près d’un panneau d’arrêt lorsque l’incident s’est produit. Elle ne se souvenait pas de l’impact, juste le véhicule qui s’approchait d’elle, dit-elle.

«Et je me souviens de m’être réveillé dans la neige», a déclaré Miranda. Elle a dit qu’elle ne savait pas ce qui se passait.

«Nicole Poole Franklin a tenté de tuer deux enfants parce qu’elle pensait qu’ils venaient d’un autre pays», a déclaré le sous-procureur général adjoint principal. Pamela S. Karlan de la Division des droits civils du ministère de la Justice, dans un communiqué jeudi. «Toutes les personnes aux États-Unis, quelle que soit leur origine, ont le droit de ne pas craindre la violence à cause de qui elles sont. Le ministère de la Justice continuera de protéger les droits civils de tous les individus et de poursuivre les crimes de haine, comme nous l’avons fait dans cette affaire.

La défense de Poole Franklin n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Law & Crime. La peine pour les deux chefs d’accusation en vertu de la loi fédérale sur les crimes haineux est fixée au 19 août.

Vous pouvez lire l’accord de plaidoyer ici:

[Mugshot via Polk County Jail]

Avez-vous une astuce que nous devrions savoir? [email protected]