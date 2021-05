Nicole Regnier: ses meilleures amies à EXATLON USA

Telemundo Nicole Renier fait partie de l’équipe Famosos.

Plus les semaines passent dans l’émission de téléréalité de la compétition, Exatlon United States, lorsque les participants sont vaincus dans la lutte pour la permanence, la tristesse les envahit ainsi que leurs collègues, car dans la coexistence même s’il y a parfois des frictions, des liens d’amitié incassables sont aussi formé, qui dans de nombreux cas durent éternellement.

Nicole Regnier: Une élimination très émouvante

Il ne fait aucun doute que l’équipe Famosos, au cours de cette cinquième saison d’Exatlon United States, a traversé plusieurs moments difficiles qui l’ont définie comme une équipe, éliminant ceux qui autrement auraient pu atteindre la fin de la compétition en raison d’une blessure: Mack Roesch, le l’expulsion de Frank Beltre pour une prétendue rupture de contrat, la suspension de plusieurs athlètes, dont la femme la plus forte: Norma Palafox, et bien d’autres choses qui se résument dans un test de force constant pour les Reds.

Mais il ne fait aucun doute que le départ de Nicole Regnier a été un coup dur pour l’équipe. La footballeuse professionnelle, originaire de Colombie, a conquis le cœur du public lors de la troisième saison et est revenue cette fois pour une nouvelle occasion de remporter la gloire, mais c’était justement son personnage son pire ennemi quand il s’agissait d’avancer. Plusieurs portails pour fans ont assuré que la production aurait attiré l’attention de la jeune fille pour son attitude, car ses collègues se seraient plaints, à tel point qu’ils revoient qu’au moment de remporter le SUV, aucun membre de l’équipe Famosos ne l’a accompagnée à prendre le virage habituel Seulement sa partenaire, la footballeuse mexicaine également, Norma Palafox.

C’est pourquoi lorsque Régnier s’est retirée de la compétition, les yeux pleins de larmes et une totale sincérité, devant les caméras, elle a demandé à ceux qui la suivaient à la télévision un pardon sincère. Visiblement émue, Nicole a assuré qu’elle s’était excusée auprès des enfants qui l’avaient vue frapper le banc lors d’une défaite et d’autres gestes, car ce n’était pas qu’elle était de mauvaise humeur, mais qu’elle se sentait parfois frustrée de ne pas avoir fait de son mieux pour la garder. aller de l’avant. Cette vidéo le raconte plus en détail:

Nicole Regnier définit qui est «Son équipe»

Avec une simple image sur son profil Instagram, la blonde a précisé qui étaient ses roches lors de cette deuxième fois à Exatlon United States. Sur la photo, Regnier apparaît flanqué de ses anciens coéquipiers de la Team Famosos: «El Tarzán de las Arenas: Jacobo García», Norma Palafox et Eric «Showtime» Alejandro, tous des amis très proches de Regnier à qui il a dédié un joli message: «Pour ces 3, peu importe !!!! 👊🏻❤️ #myteam »

Les messages positifs et le soutien pour la photo n’ont pas attendu, “Showtime” a utilisé le hashtag “Red Family” et Brenda Castro a écrit: “Je t’aime beaucoup.” D’autres fans de Nicole Regnier n’ont eu que de beaux mots pour cette photo: «Mes meilleurs voeux à vous.

Jolie photo »a déclaré un adepte, tandis qu’un autre a souligné que ces« Ex-Famous »étaient précisément ses athlètes préférés de la cinquième saison.

