Nicole Richie a pris ses cheveux en feu en soufflant les bougies de son gâteau des années 40

Tout se passait bien à la fête, c’était un dîner en plein air à Los Angeles, et il y avait des margaritas au menu. Heureusement, l’incident n’est pas arrivé aux adultes et maintenant ce n’est qu’une anecdote au sein de la famille. Le mari de Nicole, Joel Madden, a également commenté l’accident, utilisant le phrase emblématique de l’ami Paris Hilton de The Simple Life, “C’est chaud”.

Bien sûr, les commentaires d’amis comme Amber Valetta, Kelly Rowland, Antoni Porowski, Ellen Pompeo, Big Freedia, Zooey Deschanel, Chelsea Handler et Amy Schumer n’ont pas manqué sur Instagram. Joyeux anniversaire Nicole !