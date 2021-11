Nicole Richie donne son approbation au petit ami de Sofia Richie

celui de Sofia Richie la famille chante les louanges de son petit ami.

Le mannequin célébré Elliot grainel’anniversaire de avec une adorable publication sur Instagram le samedi 6 novembre. « Tu es tout pour moi », a écrit le mannequin de 23 ans. « Je t’aime, joyeux anniversaire bébé. »

Dans les commentaires de la photo PDA, la grande soeur de Sofia Nicole Richie n’a pas pu s’empêcher de jaillir sur le directeur de la musique. « Elliot », a-t-elle écrit, « Je t’aime plus que tu n’aimes Instacart. »

Le mari de Nicole Joël fou a également écrit un doux commentaire sous l’écriture de la photo, « Mon frère », suivi de trois emojis en forme de cœur rouge.

Sofia et Elliot, qui ont commencé à sortir ensemble plus tôt cette année, sont devenus officiels sur Instagram en juillet. Et Nicole et Joel ne sont pas les seuls membres de la famille à approuver le nouvel amour de Sofia. Une source a dit à E! News que Lionel Richie « adore complètement Elliot » et approuve la relation.