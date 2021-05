Nicole Richie et Sofia Richie discutent de leur première collaboration mode – WWD

Nicole et Sofia Richie se sont associées pour la première fois.

Les filles de l’auteur-compositeur-interprète Lionel Richie – qui se sont fait un nom en tant que designer et mannequin, respectivement – ont commencé à concevoir ensemble une collection House of Harlow 1960 en avril de l’année dernière. Ils ont récemment tourné la campagne.

«C’est aussi notre premier tournage ensemble», a déclaré Sofia, 22 ans, quelques jours avant la séance photo à Los Angeles. “Ce sera amusant.”

“Oh, mon Dieu, n’est-ce pas?” a demandé Nicole, 39 ans, qui a fondé House of Harlow 1960 en 2008 en tant que ligne de bijoux avant de se développer dans les vêtements et les chaussures.

«C’est notre premier tournage!»

«Elle ne le sait pas, mais je lui demande de porter une perruque de style Lionel», a plaisanté Nicole. “Nous discuterons le matin du.”

“Oh non…”

Les deux ont expliqué que c’était une décision mutuelle de travailler ensemble, conçue pendant les premiers jours des fermetures dues à la pandémie.

«Le monde était vraiment calme l’année dernière, et nous parlions simplement de nos espoirs et de nos rêves individuels et de ce que nous voulions faire et faire», a déclaré Nicole.

Lancée le 10 mai exclusivement sur Revolve, la ligne printemps comprend des hauts courts, des shorts, des robes et des maillots de bain, principalement en blanc, vert menthe, coraux et nus. Les pièces ont des éléments de l’esthétique emblématique de Nicole des années 60 et 70, utilisant le crochet, la soie, le tie-dye et le denim, tout en incorporant les ajouts de Sofia – des looks plus structurés et inspirés des vêtements pour hommes. Tout est vendu entre 78 $ et 228 $.

«J’adore le bouton surdimensionné», a déclaré Sofia. “Vous pouvez le porter de différentes manières, que ce soit avec un jean et des talons ou comme couverture pour un bikini.”

“Sofia a apporté un peu plus de, je ne sais pas comment vous l’appelez, du style de la rue et des pièces plus sur mesure”, a sonné Nicole. “Vous savez, des pièces qui, à mon avis, plaisent à un public plus jeune.”

Les deux ont travaillé ensemble à distance avec le reste de l’équipe de conception. Il y a eu beaucoup de réunions Zoom, a déclaré Nicole.

«C’était un vrai défi, et nous faisions face à des retards d’expédition», a-t-elle déclaré à propos de la direction de l’entreprise au milieu du COVID-19. «C’est une vraie leçon sur la façon de faire fonctionner une entreprise dans une période de vraie tranquillité. Et je pense que pour moi, de manière créative, il fallait aussi prendre une pause et vraiment m’assurer que tout ce que je diffusais dans le monde était quelque chose que je sentais comme le monde aimerait… que chaque pièce était utile et avait un sens. “

Le plus grand défi était d’anticiper les besoins des consommateurs pendant une période aussi imprévisible sur le marché. «Ce que je savais, c’est que je voulais que ma cliente se sente bien dans ses vêtements, qu’elle se sente légère et qu’elle se sente libre», a déclaré Nicole. “Et donc, c’était là que je devais aller avec et sur quoi je devais fonder toutes mes décisions.”

C’est similaire à ce qu’elle ressent à propos de son propre style personnel, a-t-elle ajouté: «S’habiller est tellement émouvant. Il est vraiment important pour moi de me sentir libre dans mon corps et confiant lorsque je suis dans le monde, c’est donc là que ma priorité a lieu lorsque je m’habille.

Les deux sœurs ont fait disséquer leurs tenues au public sur des photos de paparazzi. Pour Nicole, c’était surtout à l’époque des tabloïds dans les années 2000, et pour Sofia, c’est sur Instagram.

«À l’époque, il n’y avait pas d’Internet ou de marquage de marques ou quoi que ce soit», a déclaré Nicole. «En fait, je me considère comme une sorte de fille en jean et en t-shirt qui a essayé de nombreux accessoires.»

«Quand je me prépare, je veux me sentir à l’aise et confiante, et je ne m’en tiens pas vraiment à un look en particulier», a déclaré Sofia. «C’est vraiment basé sur ce que je ressens ce jour-là. Et tant que je me sens bien et à l’aise, c’est ce que je porte.