Nicole Scherzinger de la chanteuse masquée est poursuivie en justice pour un différend sur les poupées Pussycat

Le différend en cours avec Nicole Scherzinger rappelle le drame entourant les derniers jours des Pussycat Dolls. À la fin de 2007, Scherzinger a effectivement tenté d’emprunter la voie solo, mais les faibles ventes de disques ont mis le kibosh sur l’effort. Quelques années plus tard, elle était de retour avec le groupe lors de leur tournée Doll Domination. On lui a simultanément demandé de retravailler la chanson “Jai Ho” du film primé aux Oscars Slumdog Millionaire en une chanson pop, ce qui a créé un conflit entre le groupe restant. Ils se sont finalement dissous à cause de l’épreuve, mais peu de temps après que Scherzinger ait été la tête d’affiche du groupe pendant une brève période avec tous les nouveaux membres.