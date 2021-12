Nicole Scherzinger se produit enfin sur ‘The Masked Singer’ en duo

La Pussycat Doll monte sur scène pour la première fois sur « The Masked Singer »… Nicole Scherzinger sort de derrière la table de son juge et attrape le micro.

Des sources de production disent à TMZ… Nicole se produira dans l’émission de concours de chant FOX après 6 saisons de fans suppliant de la voir montrer ses pipes.

On dirait que ce sera un duo … on nous dit que Nicole rejoindra la scène avec la reine de cœur

Bien que la performance soit longue à venir, nos sources disent que ce n’était pas vraiment facile à réaliser.

On nous a dit que Nicole voulait faire ses débuts très spéciaux – vous ne pouvez pas la blâmer après 6 saisons de repos et de juger tout le monde – alors elle avait 3 tenues à choisir et a fait 3 changements de garde-robe pendant les répétitions, demandant à la production de répétez la chanson 3 fois avant de choisir son look.

Il sera intéressant de voir avec quelle tenue Nicole est partie et quelle chanson elle chantera… alors restez connectés !!!