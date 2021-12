Nicole ‘Snooki’ Polizzi partage une mise à jour troublante sur la relation de la co-star de ‘Jersey Shore’

L’équipe de Jersey Shore reste aussi soudée que jamais, et dans une récente interview avec InTouch, Nicole « Snooki » Polizzi a fait le point sur la relation de son collègue Vinny Guadagnino avec Akielia Rucker. Guadagnino et Rucker se sont réunis au cours de la troisième saison de Double Shot at Love, mais les choses pourraient ne pas être si roses pour le couple.

« Je suis presque sûr qu’il va y avoir un autre Double Shot, disons simplement cela », a plaisanté Polizzi. « C’est nul », a tweeté Guadagnino lors de la finale où il a choisi Rucker. Il n’a pas non plus publié de photos d’elle sur les réseaux sociaux et ne la suit pas non plus. Pour sa part, Rucker suit toujours Guadagnino sur Instagram, mais elle a publié des citations passives-agressives dans son histoire. « Avoir un homme romantique est vraiment de premier ordre. Ce nonchalant sans effort n’est pas ça », a-t-elle posté aujourd’hui.

Bien que les choses semblent avoir échoué pour Guadagnino, sa co-vedette Pauly « DJ Pauly D » DelVecchio a eu plus de chance. La star de Jersey Shore a rencontré sa petite amie Nikki Hall lors du tournage de la première saison de l’émission de rencontres MTV en 2019, et même s’ils ne se sont pas connectés avant la saison 2, ils sont toujours aussi forts. DelVecchio a expliqué à PEOPLE que le couple est « la preuve vivante » que les gens peuvent réellement trouver l’amour dans les émissions de rencontres.

« Nikki et moi, nous avons en fait traversé ce processus », a déclaré DelVecchio. « Alors vous pouvez nous voir prendre la main de ce gamin et lui expliquer le processus de rendez-vous, et ce que c’est réellement. Et ça devient fou. Vraiment fou! » Cette folie comprend la mise en quarantaine ensemble pendant la pandémie de coronavirus et la participation à la dernière saison des vacances en famille dérivées de Jersey Shore.

« La pandémie nous a donné une chance de nous concentrer sur notre relation », a expliqué DelVecchio. « Et nous avons pu filmer aussi. C’est cool de l’amener avec elle parce qu’elle est aussi amie avec ma famille de Jersey Shore maintenant, et leur famille. Donc ça a été génial. C’était un bon moment, et nous prenons juste jour après jour. Nous sommes heureux.