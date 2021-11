Gym, alors… léopard ? Oui, nous savons que ce n’est pas le mantra gravé dans l’esprit des fans de Jersey Shore du monde entier. Et pourtant, il est difficile de ne pas affirmer que ce sont les mots Nicole « Snooki » Polizzi vécu pendant ses premières années à Seaside Heights.

Bien qu’élevée à Marlboro, NY, la boulette de viande autoproclamée est devenue connue pour incarner les chapeaux de camionneur, les poufs à cheveux et l’excès général ébloui et ébloui qui est pratiquement synonyme de Jersey à la fin des années 2000, n’ayant jamais rencontré d’imprimé guépard ou léopard elle ne serait pas heureuse de se draper sur son cadre de 4 pieds 8 pouces.

« Je l’appelle ‘ma couleur' », a-t-elle dit à E! News dans une récente interview téléphonique de ses empreintes d’animaux bien-aimées. « C’est toujours mon préféré. Je veux dire, je ne le fais pas autant parce que j’ai généralement l’air de sans-abri et que je porte des vêtements amples. »

Maintenant occupé à devenir parent Laurent, 9, Giovanna, 7 et Angelo, 2 ans, avec mari depuis près de sept ans Jionni LaValle, la femme de 33 ans est plus susceptible de le frapper dans son uniforme de maman composé de leggings confortables et de sweat-shirts surdimensionnés.