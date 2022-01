Nicole ‘Snooki’ Polizzi révèle pourquoi elle est revenue pour la saison 5 (exclusif)

Jersey Shore Family Vacation est de retour, tout comme Nicole « Snooki » Polizzi ! Après avoir fait une pause dans les singeries de la famille Shore, Polizzi revient faire la fête avec ses colocataires à temps plein dans la saison 5, diffusée le jeudi 6 janvier sur MTV. Avant la nouvelle saison, Polizzi s’est ouverte à PopCulture.com à propos de son grand retour aux vacances en famille, alors que ses camarades de casting s’ouvraient sur la saison à venir.

« Je pense que c’était une pause bien méritée », a déclaré Polizzi, qui a annoncé en 2019 qu’elle « se retirait » de la série. « Mais j’étais prêt à être à nouveau avec les colocataires, à filmer et à partir en vacances parce que COVID est fou, le monde est fou, mes colocataires me manquent et c’était juste le moment. C’était donc littéralement le moment parfait [and a] vacances parfaites. » La star de MTV a même amené sa fille Giovanna, 7 ans, en voyage, ce qui en fait globalement « probablement l’un des [her] vacances préférées. »

Les coéquipiers de Polizzi étaient tout aussi heureux de la revoir, alors que BFF Jenni « JWoww » Farley a plaisanté en disant que l’ensemble du casting « a fait semblant de ne jamais être parti ». Deena Cortese a ajouté à PopCulture : « Il nous manquait littéralement notre boulette de viande et maintenant elle est de retour, et nous sommes revenus à ce que cela devrait être – nous passons tous ensemble un bon moment. C’était tellement agréable de retrouver ma boulette de viande. »

Paul « DJ Pauly D » DelVecchio a ajouté à propos du retour de Polizzi, « Oh, c’était tellement bon. … Nous sommes comme des Transformers, comme quand nous nous réunissons tous, nous sommes comme un tout et je ne pense pas il n’y a rien de mieux. Quand nous sommes tous ensemble, c’est vraiment génial. Quelque chose de spécial là-dedans. «

En voyageant dans les Florida Keys en vacances pour la saison 5, Farley a dit que les fans peuvent s’attendre à « beaucoup de plaisir » et « beaucoup d’alcool », ainsi qu’à un petit drame. « Il y a toujours du drame partout où nous allons, mais je dirais que les farces sont folles cette saison, les gueules de bois étaient folles cette saison », a-t-elle déclaré. DelVecchio a ajouté: « Et vous pouvez voir à quoi cela ressemblait – nous filmer pendant cette période étrange, vous savez? Nous avons pu y arriver et je suis heureux que nous ayons pu le faire. »

Le DJ a également noté à quel point il était spécial que les vacances incluaient de nouveaux membres de la famille Shore. Cortese a amené son plus jeune fils Cameron Theo, qu’elle a accueilli en mai avec son mari Chris Buckner, et Mike « The Situation » Sorrentino a également pu présenter la famille Shore à son premier enfant, son fils Romeo, qui est également né en mai à la réalité Personnalité de la télévision et sa femme, Lauren Sorrentino. « Ils sont si parfaits », a jailli Farley des plus jeunes membres de la famille Shore.

« Ces bébés sont des petits garçons si heureux. J’ai l’impression que Nicole et moi n’avons pas eu autant de chance lorsque nous avons eu nos filles pour la première fois », a-t-elle plaisanté. « Ils étaient si gentils et si beaux de voir Deena comme mère de deux enfants et Lauren et Mike comme de nouveaux parents et de vivre notre meilleure vie par beau temps avec ces nouveau-nés. »

DelVecchio a ajouté en voyant Sorrentino devenir père pour la première fois : « C’est un papa incroyable et c’est exactement ce qu’il voulait. Voir sa vie se transformer comme elle l’a fait, c’est… C’est génial. C’est génial à voir. Il envoie nous prend des photos tous les jours et j’adore le voir. » Jersey Shore Family Vacation revient pour une toute nouvelle saison le jeudi 6 janvier à 20 h HE sur MTV.