Nicole Wallace de MSNBC supplie le démocrate James Clyburn de « me remplir de sagesse » 10z viral

L’animatrice de MSNBC, Nicole Wallace, a haussé les sourcils cette semaine lorsqu’elle a supplié le House Majority Whip James Clyburn (D-SC) de la “remplir” de “sagesse” lors d’une interview flatteuse lundi.

“Rejoignez-nous maintenant, whip de la majorité démocrate, le membre du Congrès Jim Clyburn de Caroline du Sud, Claire McCaskill toujours là, euh, je vais être très bref parce que j’ai juste besoin que vous me remplissiez de sagesse ici”, a déclaré Wallace, ajoutant: ” mais les républicains, j’ai passé du temps dans ce parti, c’est tout leur jeu, c’est un problème maniaque, urgent, en tête, en arrière, et ils ne s’arrêteront pas… »

Wallace a continué à rompre sa promesse d’être brève et de parler de ses plaintes contre le parti républicain pendant un certain temps, mais les utilisateurs des médias sociaux n’ont pas tardé à comprendre son désir enthousiaste d’être “remplie” de “sagesse” par Clyburn.

En février, Wallace a fantasmé sur le chef de la minorité républicaine à la Chambre, Mitch McConnell, tuant les dirigeants de l’intégrité électorale avec une «grève de drones» :

“Il s’agit d’un bulletin diffusé à toutes les forces de l’ordre plus tôt cette semaine, selon lequel il existe, jusqu’à la fin avril, une menace persistante d’extrémisme domestique, euh, de terrorisme domestique, menée et l’idéologie et autour de cette conviction que l’élection, euh , était frauduleux, que les restrictions de Covid sont inutiles, toutes ces idéologies poussées par Donald Trump », a déclaré Wallace.

Wallace a poursuivi: «Mais ma question pour vous concerne l’incitation. Euh, nous avions une politique, et c’était très controversé, elle a été menée sous les années Bush et sous les années Obama, d’attaquer le terrorisme à sa racine. De poursuivre et de tuer, et dans le cas d’Anwar al-Awlaki un Américain, un Yéménite-Américain, avec une frappe de drone pour le crime d’incitation à la violence, d’incitation au terrorisme.

« Mitch McConnell était alors au Sénat, il était aussi au Sénat après le 11 septembre, comment Mitch McConnell, qui comprend que la façon dont vous éliminez le terrorisme consiste à affronter – dans le cas du terrorisme islamique, tuer – ceux qui l’inciter, comment ne vote-t-il pas pour condamner quelqu’un qui, selon lui, au Sénat, a incité à l’insurrection », a conclu Wallace.