Nicole Wallace surprend littéralement Christie à admettre que les émissions de Fox ne sont que des théories du complot

Tout d’abord, n’allez pas à l’émission de Nicolle Wallace dans une quelconque position de confrontation car vous y perdrez, tout aussi sûrement que vous perdrez si vous allez à l’émission de Rachel Maddow pour vous battre sur les faits et la réalité. (Ce qui est probablement la raison pour laquelle les rumeurs disent que Wallace est le premier à remplacer Maddow si Rachel prend sa retraite au printemps prochain, comme on le dit.) En fait, c’est probablement une bonne idée de ne jamais affronter quelqu’un nommé « Nicole » dans une position accusatoire.

Chris Christie a participé à l’émission de Nicolle Wallace et – pour lui donner un certain crédit – il n’a pas continué en tant que Trumper, bien qu’il ait en quelque sorte aidé Trump au fil des ans. Christie a prétendument été le gars qui pourrait sauver le parti républicain de lui-même, nous présumons.

Christie a également participé à l’émission de Wallace pour gagner de l’argent, pour promouvoir son livre « Republican Rescue » qui semble aussi précieux qu’un livre intitulé « Comment utiliser la peau des animaux trouvés le long de la route », même si c’est un peu dégoûtant, donc sont républicains. Christie ferait beaucoup mieux pour promouvoir une newsletter nommée Much Ado… peu importe. Le fait est qu’il n’y a plus de partie à sauver.

Nicolle faisait comprendre ce point à Christie en lui expliquant que le parti républicain n’avait presque rien à offrir à part des mensonges et des théories du complot. Elle a commencé à expliquer cela à Christie quand… C’est arrivé, la transcription est dans la citation, la réaction est dans la vidéo :

Wallace : Avez-vous peur d’interroger les pourvoyeurs de théories du complot et de mensonges ?

Christie : Je ne considère pas les gens comme Sean Hannity ou Laura Ingraham comme des fournisseurs—

Wallace : Je n’ai dit aucun de leurs noms pic.twitter.com/WvJ1KfxjF1 – Acyn (@Acyn) 16 novembre 2021

Wow, voyez, quelque chose comme ça aurait facilement été obtenu par 95% des animateurs de télévision (et de nombreux écrivains). Pour être juste, les animateurs de télévision ont un travail beaucoup plus difficile, car ils doivent saisir les choses dans l’instant. La plupart n’auraient pas du tout compris cette petite ligne.

Mais Nicolle l’a fait et c’est pourquoi il ne faut jamais, jamais, aller à l’émission de Nicolle, sauf pour analyser une question précise en tant qu’expert et ne pas se battre avec elle d’une position politique contradictoire.

[email protected] et sur Substack : beaucoup de bruit pour tout