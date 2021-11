Nicolle Wallace de MSNBC déclare que la théorie critique de la race « n’est pas réelle » lors de la couverture du gouverneur de Virginie

L’animatrice de MSNBC, Nicolle Wallace, a déclaré mardi que la théorie critique de la race « n’est pas réelle » tout en torréfiant le candidat républicain au poste de gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, lors de la couverture de la soirée électorale du réseau libéral.

Les critiques de Youngkin ont tenté de le lier à l’ancien président Donald Trump et de rejeter les préoccupations généralisées des parents en matière d’éducation dans l’État, mais Wallace, le flack du GOP devenu un expert fanatiquement libéral, a réussi à faire les deux dans une diatribe partisane.

« Il a adoré à l’autel de Donald Trump… il n’a pas vraiment mis beaucoup de distance entre lui et Donald Trump sur le grand mensonge ou l’insurrection meurtrière », a déclaré Wallace. « Donc, je pense que la vraie chose inquiétante, c’est que la théorie critique de la race, qui n’est pas réelle, a transformé les banlieues de 15 points en républicain approuvé par Trump-insurrection. »

L’animatrice de MSNBC, Nicolle Wallace, a déclaré mardi que la théorie critique de la race « n’est pas réelle ».

La théorie critique de la race, un programme basé sur la notion que les institutions américaines sont intrinsèquement racistes, est devenue un sujet brûlant pour les parents préoccupés par ce que leurs enfants apprennent à l’école, certains affirmant qu’elle divise inutilement les élèves par race.

L’éducation est considérée par de nombreux analystes comme un facteur déterminant dans les étapes finales de la course entre le démocrate Terry McAuliffe et Youngkin. Une attention nationale a été accordée aux parents de toute la Virginie qui ont confronté les conseils scolaires locaux à propos de CRT et d’autres programmes d’études progressifs qu’ils trouvent inappropriés ou moralement répréhensibles pour leurs enfants.

Wallace, un ancien directeur des communications de George W. Bush et membre de la campagne de John McCain, s’est tourné vers le GOP pour gagner sa vie en attaquant les républicains à chaque instant. Elle n’est pas la seule à nier l’existence de la théorie critique de la race.

Plus tôt mardi, l’organisme de surveillance des médias NewsBusters a accusé la presse libérale de mentir « sans vergogne » et « effrontément » en affirmant que la théorie critique de la race n’est pas enseignée dans les écoles de Virginie dans une nouvelle vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

« La théorie critique de la race – qui n’est pas enseignée dans les écoles publiques de Virginie », a déclaré Jonathan Capehart du Washington Post sur PBS « NewsHour ».

« Il n’y a aucune preuve que cela ait été enseigné dans les écoles publiques, a déclaré un rapport de NBC News.

« La théorie critique de la race n’est pas enseignée dans les écoles de Virginie », a déclaré un invité de « Morning Joe » de MSNBC.

Mais ces experts s’appuient sur une « définition incroyablement limitée » du CRT, selon NewsBusters, qui se concentre sur « une étude de haut niveau examinant l’intersection entre la race et d’autres forces culturelles ».

« Alors oui, les élèves de cinquième année n’entendent pas de séminaires de niveau universitaire sur l’identité raciale et l’intersectionnalité, mais tous les mêmes concepts sont toujours là – déconstruire la » blancheur « , le racisme institutionnel, le privilège blanc et tous les autres concepts que tout le monde ( à l’exception des médias) s’associe généralement à CRT », a noté le média.

L’expression « Critical Race Theory » apparaît sur le site Web du ministère de l’Éducation de l’État.

David Rutz de Fox News a contribué à ce rapport.