Nicolo Barella signe un nouveau contrat avec l’Inter Milan

Nicolo Barella a signé un nouveau contrat avec l’Inter Milan, engageant son avenir dans le club jusqu’en juin 2026.

Nouveau contrat Inter Milan pour Nicolo Barella

✍️ | NOUVEAU CONTRAT Nicolo #Barella prolonge son séjour Inter jusqu’en 2026 ⚫🔵👉 https://t.co/0MHN5dgfh5#Barella2026 pic.twitter.com/LpITsgjVOQ — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) 5 novembre 2021

L’Inter Milan attache le milieu de terrain en demande

Le stock de Nicolo Barella a augmenté massivement ces derniers mois. Sa contribution à la victoire de l’Euro 2020 avec l’Italie et ses performances au niveau des clubs ont été révélatrices.

Barella a marqué un but et aidé six buts lors de ses huit premiers matchs de Serie A cette saison, ayant déjà contribué trois buts et neuf passes décisives en 36 matches de championnat alors que les Nerazzurri ont remporté le titre sous Antonio Conte en 2020/21.

Désormais sous la direction de Simone Inzaghi, Barella a maintenu sa bonne forme et l’Inter a pris des mesures pour assurer son avenir avec eux.

L’Inter Milan a déclaré dans un communiqué sur le site Internet du club : « Le FC Internazionale Milano est ravi d’annoncer que Nicolo Barella a signé une prolongation de contrat avec ce club. Le nouveau contrat du milieu de terrain de 24 ans durera jusqu’au 30 juin 2026.

Intouchable en été

Il y a eu des murmures d’intérêt de la part de Liverpool et de Manchester United à Barella au cours de l’été. Cependant, cela a été minimisé par le journaliste fiable Fabrizio Romano, qui a déclaré qu’il était considéré comme « intouchable » par son club, qui n’a jamais ouvert de discussions avec les parties apparemment intéressées.

Barella est si bien noté que Fabrizio Romano rapporte maintenant que l’Inter le considère comme le prochain capitaine du club.

Le milieu de terrain, qui est né et a débuté à Cagliari, a remporté le titre de Serie A, Euro 2020 et a été nommé à deux reprises dans l’équipe de l’année de Serie A (2018/19, 2019/20), Équipe de la saison de la Ligue Europa. (2019/20) et est nominé au Ballon d’Or 2021.

L’Inter Milan est également en bonne forme cette campagne, ne perdant qu’un seul match de championnat. Ils occupent actuellement la troisième place, à sept points d’avance, et disputent également la Ligue des champions, où ils sont deuxièmes des phases de groupes, à deux points du Real Madrid.

