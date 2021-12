NID DAT 2022 : le National Institute of Design publie une carte d’admission pour les candidats qui remplissent ces critères – vérifiez les détails

Les candidats sont tenus de télécharger leurs cartes d’admission respectives sur le site officiel uniquement, car elles ne seront pas livrées par la poste.



Institut National de Design DAT 2022 : La carte d’admission NID DAT 2022 a été publiée par le National Institute of Design (NID) sur son site officiel. nid.edu. Les candidats enregistrés peuvent télécharger leur ticket de salle NID DAT en saisissant leur identifiant e-mail enregistré et leur date de naissance.

L’examen NID DAT 2022 aura lieu le 2 janvier 2022. La mise à jour importante à noter est que la carte d’admission NID 2022 pour les préliminaires DAT n’est publiée que pour les candidats qui ont rempli correctement le formulaire de candidature.

NID DAT 2022 : Voici comment télécharger la carte d’admission

Étape 1 : Visitez le site officiel ie nid.edu

Étape 2 : Cliquez sur « Admission NID : 2022-23 ».

Étape 3: Cliquez maintenant sur le lien NID DAT Admit Card

Étape 4 : Entrez maintenant votre adresse e-mail enregistrée, votre date de naissance et votre mot de passe et cliquez sur le bouton « Envoyer ».

Étape 5 : Votre carte d’admission NID DAT s’affichera sur l’écran de votre ordinateur.

Les candidats sont priés de prendre l’impression du billet de la salle pour référence ultérieure.

