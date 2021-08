Nid de ‘Murder hornet’ coupé d’un arbre dans l’état de Washington ; 1 500 insectes en développement trouvés à l’intérieur

Une reine du frelon géant asiatique est montrée sur un nid construit à l’intérieur d’un arbre dans le comté de Whatcom, Washington (Photo WSDA)

Un autre nid de frelons géants asiatiques a été retiré d’un arbre à Washington alors que le ministère de l’Agriculture de l’État tente de garder une longueur d’avance sur le ravageur envahissant parfois appelé « frelon meurtrier ».

Mercredi, la WSDA a sorti le nid de l’intérieur d’un aulne dans le comté de Whatcom, à l’est de Blaine, Washington. Il était situé à environ trois kilomètres de l’endroit où un nid a été coupé dans un autre arbre l’année dernière et non loin de l’endroit où un frelon vivant a été aperçu le 11 août.

La WSDA a déclaré jeudi dans un communiqué de presse que son personnel avait aspiré 113 frelons ouvriers du nid et capturé 67 frelons supplémentaires dans la région. Au fur et à mesure que l’écorce et le bois pourri ont été retirés de la base de l’arbre, les travailleurs ont découvert que les frelons avaient rongé l’intérieur de l’arbre pour faire de la place pour un nid à neuf rayons. Il contenait près de 1 500 frelons à divers stades de développement.

Un travailleur de la WSDA pose avec le nid de frelons géants asiatiques situé à l’intérieur d’un arbre dans l’État rural du nord-ouest de Washington. (Photo WSDA)

La partie de l’arbre avec le nid a été coupée et transportée à Washington State University Extension à Bellingham, Washington pour une analyse plus approfondie.

Le nid a été localisé la semaine dernière à l’aide d’une minuscule technologie de localisation radio attachée à un frelon qui a été capturé dans un piège puis relâché. La méthode de suivi des insectes de haute technologie a été utilisée l’année dernière et impliquait des informations et des conseils sur l’appareil d’un chercheur de l’Université de Washington.

WSDA a crédité l’aide du public pour continuer à localiser et à identifier les frelons.

“Bien que nous soyons heureux d’avoir trouvé et éradiqué ce nid si tôt dans la saison, cette détection prouve à quel point les rapports publics continuent d’être importants”, a déclaré Sven Spichiger, entomologiste directeur de la WSDA, dans un communiqué. «Nous nous attendons à ce qu’il y ait plus de nids et, comme celui-ci, nous espérons les trouver avant qu’ils puissent produire de nouvelles reines. Votre rapport peut être celui qui nous mène à un nid.

Le frelon géant asiatique n’est pas originaire des États-Unis et est la plus grande espèce de frelon au monde. Les toutes premières observations ont eu lieu aux États-Unis en décembre 2019 dans l’État de Washington. Les frelons sont connus pour attaquer et détruire les ruches d’abeilles et peuvent tuer une ruche entière en quelques heures.

La WSDA continuera à piéger les frelons géants asiatiques jusqu’à la fin novembre.