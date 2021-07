Nièce surpasse la princesse Diana avec cinq robes de mariée ! | PA

dame minou spencer partage plus que la ressemblance physique avec sa défunte tante, la princesse Diana de Galles, la nièce de l’aristocrate a joué dans un “mariage de conte de fées”, portant également cinq robes dans ce grand lien dans lequel elle a été mariée par le millionnaire, Michael Lewis.

La “socialite mondain“et nièce de la princesse Diana, semble dépasser l’histoire que Lady Diana a commencée il y a 40 ans lorsqu’elle marchait dans l’allée à côté du Prince Charles de Galles, et bien que Lady Kitty Spencer ne fasse pas partie de la royauté, le grand événement était sans aucun doute aussi ostentatoire ou plus qu’un mariage royal.

Le lien a eu lieu ce week-end, la nièce du princesse Diana, qui pendant des années a été celui qui montre le plus de similitudes physiques avec l’exceptionnel royal, a ébloui tout le monde avec une tenue en Dolce et Gabbana, l’un des principaux modèles qu’il portait.

La femme de 30 ans a donné le “oui j’accepte” à son fiancé, Michel Lewis au milieu d’une luxueuse cérémonie italienne, qui a été annoncée comme le “mariage social de l’année”, comme à l’époque, sa tante , Diana Spencer, a été la vedette de l’un des plus grands mariages du royauté britannique.

Le lien religieux a eu lieu dans un château italien du XVIIe siècle, le cousin de Harry et William a défilé dans une tenue en dentelle, réalisée personnellement par Stefano Gabbana et Domenico Dolce, les fondateurs de la firme également avec un cachet italien.

Stylé tout à fait différemment de la robe de Lady Diana Spencer, l’imposant trousseau de mariée “d’inspiration victorienne” avec un décolleté haut, une taille corset et une jupe ondulée était un clin d’œil à la princesse Grace Kelly.

La “star hollywoodienne” américaine devenue royale pendant 65 ans lorsqu’elle s’est mariée avec le prince Rainier de Monaco III en 1956.

La fille de Charles Spencer, frère de “l’ancien royal” d! Funta, apparaît sur l’une des photos Instagram de la marque vêtue de la tenue de style vintage, qu’elle accompagnait d’un voile jusqu’au sol.

La maison de couture a conçu d’autres tenues pour la mariée, qui est présumée sortir avec son mari depuis plus de deux ans, selon le magazine Harper’s Bazar.

Une robe bleu ciel en tulle et brodée de fleurs lilas et une cape assortie, un autre modèle avec un corsage vert et une grande jupe blanche à fleurs, un quart, en blanc à manches courtes et paillettes, strass et applications fleuries et un cinquième, qui n’a pas eu beaucoup d’importance, mais a des incrustations d’or.

Chacun d’eux était accompagné de divers accessoires, colliers, boucles d’oreilles et divers accessoires qui ont été combinés avec des vêtements sophistiqués, et qui ont été montrés par les créateurs italiens eux-mêmes.

Cependant, certains détails qui n’ont cessé de surprendre étaient l’absence de Charles Spencer lui-même au mariage de sa fille, en plus du fait que ni le prince Harry ni William n’étaient présents.

La princesse Diana et Charles Spencer, descendants du comte John Spencer VIII et de l’honorable Frances Roche, étaient pendant leur enfance et une grande partie de leur vie, deux des descendants mineurs les plus proches.

Il faut rappeler que Sarah McCorquodale et Jane Fellowes, deux des sœurs aînées de la princesse britannique, (ancienne belle-fille de la reine Elizabeth II), avec qui on présume qu’elle a eu une relation distante.