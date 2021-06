Niecy Nash pleure des «larmes de joie» alors qu’elle célèbre la fierté avec sa femme .

Le mois de la fierté est arrivé et Niecy Nash pleure « des larmes de joie ». Dans une vidéo récente, on voit Nash célébrer le début du mois de la fierté avec sa femme, Jessica Betts.

Embrassant sa femme dans une vidéo TikTok émouvante, Nash a laissé ses fans parler de son bonheur. Elle a déclaré aux téléspectateurs dans la vidéo: “Je souhaite au plus grand amour de ma vie un joyeux mois de la fierté.” En parlant, elle s’est mise à pleurer, avant de partager : “Ce sont définitivement des larmes de joie !” Lorsque Betts a apparemment taquiné Nash et lui a dit « arrête de pleurer », Nash a commencé à rire à travers ses larmes en disant : « Je ne le suis pas ! »

Nash est également allé sur Instagram pour célébrer le mois de la fierté avec une photo d’elle et de Betts. Sur une photo de leur mariage, Nash a écrit dans la légende : « Joyeux #mois de la fierté, nous ressentons l’amour et nous le renvoyons tout de suite ! ❤️💍😍🎉🌈 #ILoveItHere.

Mardi, Nash a partagé une autre photo berçant sa fierté. Vêtue d’un maillot de bain sur le thème de l’arc-en-ciel, Nash a écrit une légende amusante et a même nommé certains de ses amis proches de la communauté LGBTQ+. Marquage Laverne Cox, Colman Domingue et plus encore en tant que « parrains et marraines de la fierté », elle a écrit : « Entrant dans mon premier #mois de la fierté comme…❤️🧡💛💚💙 J’accepte les invitations, les cadeaux et les paquets de bienvenue ! Je nomine @kingofbingo@mrrpmurphy @lavernecox comme mes parrains et marraines honorifiques Fierté Fée pour me montrer les ficelles du métier ! Et @jessicabettsmusic pour être mon guide 🌈🥰🌈 #iLoveItHere.

Comme le Grio l’a signalé précédemment, Nash a parlé de sa sexualité et de son mariage surprise avec Betts lors d’une récente apparition sur Red Table Talk. Parler aux hôtes Jada Pinkett Smith, Willow Smith, et Adrienne Banfield Norris, Nash a révélé la réaction de ses enfants à son mariage surprise et à son coming out. Elle a expliqué : « Mes filles se disaient : ‘Attends quoi ?’ Ma plus jeune fille, m’a-t-elle rappelé, elle m’a dit : ‘Attends une minute maman, es-tu la même maman qui était comme une fille, je suis strictement con ?’ Et j’étais comme, ‘Wah, wah. Genre ouais, mais non.'” Elle a poursuivi: “Et mon fils était comme, ‘Wooow.'”

Comme l’a rapporté le Grio, Nash s’est également ouvert à Ellen Degeneres peu de temps après son mariage, en disant à l’hôte : « Beaucoup de gens disent que, comme : « Oh, vous êtes sorti ! » et je dis : ‘Eh bien, d’où ?’ Tu sais ce que je veux dire?” Je n’étais nulle part d’où sortir. Je ne vivais pas une vie sexuellement réprimée quand j’étais mariée à des hommes, je les aimais juste quand je les aimais. Et maintenant je l’aime.

