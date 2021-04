Nielsen ferme SuperData | Insider des jeux PC

La société de recherche Nielsen ferme le spécialiste des jeux SuperData.

La nouvelle est d’abord venue des employés de LinkedIn, y compris de la responsable de la recherche et de la stratégie pour les jeux et XR de l’entreprise, Stephanie Llamas, qui a posté sur la plate-forme en disant que Nielsen fermait SuperData la semaine dernière.

« Depuis cette semaine, Nielsen ferme définitivement les portes de SuperData », écrit-elle.

« Mes huit dernières années ont vraiment été un cadeau et je serai à jamais honoré d’avoir travaillé avec des collègues aussi incroyables. Il est difficile de laisser tomber quelque chose que j’ai aidé à construire, mais je suis ravi de voir ce que mes prochaines opportunités apporteront. En attendant , J’ai hâte de passer du temps de qualité avec mon nouveau fils et je suis reconnaissant de pouvoir le faire! Dans l’ensemble, c’est une période douce-amère, mais aussi une période d’excitation pour ce qui nous attend. «

Le responsable de la technologie et de l’innovation, Albert Ngo, a ajouté: « Je suis étonné par les produits que nous avons mis sur le marché et les essais que nous avons surmontés au cours de la dernière décennie. SuperData a été le pionnier du leadership éclairé sur le marché de la recherche sur les jeux comme aucun autre et notre voix dans l’industrie nous manquera. «

Dans une déclaration au Sport Business Journal, Nielsen a déclaré qu’il allait intégrer du contenu spécifique aux jeux dans ses produits Sports. Il n’est pas clair s’il s’agit simplement d’un exercice de changement de marque ou si des employés de SuperData sont licenciés.

Nielsen a racheté SuperData en septembre 2018.

