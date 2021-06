NielsenIQ parle des tendances beauté et dévoile les détails des nouveaux acheteurs modernes – WWD

Selon une récente étude de NielsenIQ, les acheteurs de produits de beauté d’aujourd’hui recherchent bien plus que des produits.

Lors de l’événement Beauty Inc @20, NielsenIQ a dirigé une discussion sur The New Modern Shopper Experience avec Tara James Taylor, vice-président senior de la verticale Beauty & Personal Care chez NielsenIQ. Selon Taylor, l’avenir de la beauté sera guidé par cinq thèmes : les expériences d’achat transformées ; omni-acheteurs; le soulèvement indépendant ; commerce de contenu et beauté inclusive.

NielsenIQ a constaté que les ventes de produits de beauté en ligne s’accéléraient considérablement alors que les acheteurs « affluaient » vers les points com en raison des fermetures de magasins liées à la pandémie : Ulta Beauty a vu 18% de sa croissance de points com passer des acheteurs physiques, totalisant 58% -com croissance des ventes. Pour Walmart, 15 % de sa croissance point-com provenait de l’évolution des consommateurs physiques, avec une croissance de 50 % pour ses ventes point-com, tandis que Sephora a perdu 32 millions de dollars de ses ventes physiques au profit d’Amazon.com.

Et les modèles commerciaux tels que les boîtiers d’abonnement ont connu une croissance à deux chiffres, avec une augmentation de 16% des consommateurs (en volume en dollars) « repensant » l’échantillonnage.

“Ces consommatrices de coffrets beauté sont des passionnées”, a déclaré Taylor. “Ce sont des fashionistas de beauté puissantes, elles sont un peu plus jeunes, ont des revenus plus élevés, et elles dépensent beaucoup plus que le consommateur moyen de beauté qui n’est pas abonné à une box beauté, faisant parfois presque deux fois plus d’achats.”

Taylor a également discuté de la popularité croissante des marques indépendantes, une catégorie qui mène la reprise COVID-19 dans la beauté. C’est la catégorie qui récupère le plus rapidement du secteur, récupérant plus de 132 % des ventes après COVID-19, contre 99 % pour l’ensemble du secteur – et par conséquent, les marques indépendantes sont « mûres pour l’acquisition ».

Grâce aux créateurs de tendances des marques indépendantes, à une influence authentique, à une innovation rapide et à une approche de la beauté axée sur les valeurs, ces petites marques sont en tête du peloton. L’approche commerciale moderne des marques indépendantes signifie qu’elles peuvent répondre à la demande en aussi peu que 20 semaines – et selon Taylor, leur priorisation de la conscience sociale, des valeurs et de l’innovation, et l’accent mis sur les ingrédients biologiques et propres les distinguent. Décrites comme petites mais puissantes, ces marques perturbent le marché et connaissent simultanément une croissance explosive.

Le commerce de contenu – que NielsenIQ définit comme « une opportunité multicanal et multi-appareils qui permet aux consommateurs d’acheter un produit directement à partir d’une plate-forme sociale » – est une autre tendance émergente qui a dominé les sphères de la beauté et sociales. Les marques de beauté prennent le train en marche après avoir constaté une augmentation importante des ventes grâce au commerce de contenu, même pour des produits ridiculement banals tels que le produit ménager Gorilla Glue qui ont pris de nouvelles utilisations en raison de l’engagement créatif avec les consommateurs.

L’inclusivité gagne également du terrain dans la communauté de la beauté. “Ce ne sont plus seulement les gens, ce n’est pas seulement leurs préférences sexuelles, il s’agit vraiment de ce que vous avez en tant que conscience sociale en tant qu’entreprise et de vous assurer que vous représentez leur voix sur le marché”, a déclaré Taylor, qui inclut le non binaire. produits et embrassant le consommateur de beauté plus âgé. Le consommateur moderne a des besoins différents et les marques doivent comprendre chaque cohorte de manière plus approfondie, a-t-elle ajouté.

La ligne de fond? L’orientation future de la beauté repose sur la maîtrise de quatre concepts : la croissance, avec un focus sur l’omniconsommateur, les expériences en magasin, la montée des marques indépendantes, le commerce de contenu et l’inclusivité ; penser d’abord au numérique ; une adaptation rapide et, peut-être le plus important, une authenticité sans compromis.

